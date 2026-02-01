Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát

BRATISLAVA – Krásna správa! Dominika Jurena Stará zverejnila na sociálnej sieti, že sa stane tretíkrát mamou.
Speváčka Dominika Jurena Stará sa dostala do povedomia v prvej sérii SuperStar. Po súťaži rozbehla spevácku kariéru, dnes vedie skôr pokojný rodinný život mimo šoubiznisu. Stále sa však prihovára svojim fanúšikom na sociálnych sieťach a urobila to aj teraz – oznámila svetu radostnú novinku. „..a moje srdce opäť rastie ❤️“ znejú prvé slová Dominiky Jurena Starej o tom, že čaká tretie dieťa.
„Vďační Bohu za ďalší zázrak, ktorý nosím pod srdcom a z ktorého sa všetci neskutočne tešíme. V lete sa naša rodinka rozrastie a my sa nevieme dočkať.. 🤰🏼 Už teraz ťa tak veľmi ľúbime, láska naša vysnívaná...“
Dominika sa nikdy netajila tým, že sa vydala za vysnívaného muža. Žijú si spolu takmer rozprávkový život, i keď aj im prináša mnohé úskalia. Zverila sa s tým asi pred mesiacom aj na sociálnej sieti: „Moja najväčšia opora počas tohto roka. Preskákali sme si už kadečím, ale tento rok nás oboch riadne preveril. Celú našu rodinu. Uštedril nám zopár rán, zopár lekcií, dovolil nám aj tešiť sa z krásnych vecí. Ale čo je najdôležitejšie - všetko sme zvládli SPOLU a každá výzva náš vzťah nenormálne posilnila ❤️ Ďakujem, že si pri mne stál v tých najkrajších aj najťažších momentoch. Budúci rok nás čakaju veľké veci a ja sa teším, že ich budem môcť prežívať práve s tebou ❤️ Milujem ťa!“ uviedla Dominika a už je jasné, aké "veľké veci" ich čakajú...
Speváčka Dominika Stará je už dvojnásobnou mamou. Prvé dieťa, syn Michal, sa narodil pred 4 rokmi. „13.02.2022 bude navždy v našich srdciach zapísaný ako deň, kedy si nás spravil tými najšťastnejšími rodičmi. Milujeme ťa, Miško,“ oznámila vtedy z pôrodnice čerstvá mamička.
Po prvom dramatickom pôrode sa jej 2.10. 2023 narodila dcérka Izabelka, ktorá sa na svet vypýtala skôr. „Pýtate sa na pôrod... Bol náročný. Prekvapil nás,“ napísala po narodení dcéry na sieť Instagram Dominika. Nič ju však nezabrzdilo v tom, aby na svet priviedla aj ďalšie dieťa. Blahoželáme a držíme palce.
