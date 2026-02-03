ŠKANDALÓZNE Vojvodkyňa prosila Epsteina, aby si ju zobral za ženu: Som k tvojím službám!

VEĽKÁ BRITÁNIA – Napriek tomu, že Jeffrey Epstein bol známy ako sexuálny predátor, mnohé ženy z vysokých kruhov spoločnosti, túžili po jeho spoločnosti. Len nedávno sme spomenuli následníčku nórskeho trónu, ktorá mu dala jasne najavo, že sa jej páči. Nové odhalené spisy potvrdili, že podobne na tom bola aj vojvodkyňa z britských ostrovov.
Najnovšie odhalené spisy Jeffreyho Epsteina, ktoré počas uplynulého víkendu uverejnilo ministerstvo spravodlivosti USA poukazujú na fakt, že vysoko postaveným ženám z urodzených a šľachtických rodín vôbec neprekážalo, čo sa v sídle sexuálneho predátora odohrávalo.
Epstein udržoval blízky vzťah aj s bývalou manželkou princa Andrewa Mountbattena-Windsora. Bývala vojvodkyňa z Yorku Sarah Fergusonová, tiež známa ako "Fergie" mala so sexuálnym predátorom udržiavať kontakt niekoľko rokov. Informuje o tom NY Post. V správe z roku 2010 mu mala dokonca napísať, aby si ju "zobral za ženu", pričom si neodpustila vulgárnu poznámku o sexuálnom živote vlastnej dcéry. V tom čase už bol Epstein odsúdený ako pedofil.
"Si legenda. Nenachádzam slov, ako sa ti oplatiť, láska moja, za tvoju štedrosť a láskavosť. Xx Som k tvojím službám. Zober si ma."
Pomoc z väzenia so založením nadácie
Zhruba rok predtým informovala Fergie Epsteina o svojich obchodných príležitostiach a žiadala ho o pomoc, píše BBC. E-maily sa točili okolo jej nadácie Mothers Army. Epsteina prepustili z väzenia 22. júla 2009 po odpykaní 13 mesiacov z celkovo 18-mesačného trestu. Ich vzťah bol tak blízky, že Fergie sa dokonca plánovala s Epsteinom stretnúť u neho doma len päť dní na to, ako ho prepustili z väzenia.
Dňa 14. júna Sarah píše: "Potrebovala by som sa ťa opýtať, ako založiť nadáciu Mothers Army, aby bola komerčná? Ako to urobiť? Vieš mi s tým pomôcť?"
Dňa 26. júna 2009 Sarah s nadšením odpisuje Epsteinovi: "Žijem...áno, bola som u prvej dámy a ona miluje (myšlienku vytvorenia nadácie) Mothers Army. Neskôr ti zavolám. Ľúbim ťa"
Nadácia Mothers Army bola založená s cieľom pozdvihnúť podporu pre matky po celom svete. V obchodnom registri je uvedená pod menom Sarah Margaret Fursonová, Royal Lodge, Windsor Great Park.
Túžil sa stretnúť s jej dcérami
V ďalšej komunikácii z roku 2010 spomína Fergie svoje dcéry. Epstein sa chcel stretnúť v New Yorku a ona mu odpísala: "Ešte neviem. Čakám, kým sa Eugenie vráti domov z víkendu plného sexu!" Pre termín "sex" použila britský slang "shagging".
Podľa komunikácie mala "Fergie" v tom čase zobrať svoje dcéry Beatrice a Eugenie na obed do Epsteinovej vily v Palm Beach. Dievčatá mali vtedy 20 a 19 rokov.