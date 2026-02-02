Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!

BRATISLAVA - Osud! TV JOJ uviedla na televízny trh novú seriálovú chuťovku, ktorá stavia na veľkých rodinných tajomstvách, boji o moc a napätí za múrmi luxusu. Jednou z tvárí seriálu je aj Milo Kráľ a hoci v príbehu nehrá bohatého dediča, jeho postava má v dome Kráľovičovcov poriadne silnú pozíciu.
Seriál Osud prináša príbeh zámožnej rodiny, ktorá navonok pôsobí ako nedotknuteľná, no vnútri to vrie – tajomstvá, hriechy aj rozhodnutia, ktoré si pýtajú svoju daň. A práve v takomto prostredí sa výborne vyníma postava, ktorá veľa nehovorí… ale vidí všetko. A Milo Kráľ potvrdil, že presne to je jeho miesto v seriálovej skladačke. „Hrám majordóma. Ja som jeden zo sluhov… dokonca ten s najvyššou funkciou,“ prezradil charizmatický herec, a dodáva že v jeho prípade ide o rolu, ktorú by mu mnohí mohli závidieť. „Ja myslím, že mne praje nielen seriálový osud, ale aj ten herecký, to je výborná rola, lebo na rozdiel od kolegov sa neprezliekam a hrám väčšinou očami, čo je tiež dobré…“ dodal s úsmevom. Či je to naozaj tak, môžete sledovať vždy v pondelok a stredu o 20.40 na JOJ-ke.
Lenže keď sa povie "osud", nedá sa ostať len pri seriáli. Praje osud hercovi aj v súkromí? „To uvidím až niekedy na konci, ale vyzerá, že tak niečo medzi… asi ako všetci. Ale ja na osud nejako neverím, väčšinou si človek môže sám za svoje šťastie aj nešťastie. Môžeme sa vyhovárať na všeličo, ale v konečnom dôsledku si za svoje osudy môžeme sami…“
Milo Kráľ nie je len herec, ale aj hudobník a režisér. Ako však prezradil, momentálne má prioritu danú jasne a je ňou práve herecký chlebíček. „Najviac sa momentálne venujem herectvu, načítavam nejaké audioknihy, natočil som pár seriálov a aj v divadle skúšam teraz hru Náš priateľ René… na ten text sa teším, ja som to počúval ešte ako teenager, je to hra Lasicu a Satinského, som zvedavý,“ prezradil herec s nadšením. Kráľovi však osud privial ešte jednu životnú rolu… Stal sa z neho starý otec! Ako sa zhostil tejto životnej úlohy a čo všetko o nej prezradil?