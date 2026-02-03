Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Kövešová viac ako rok po ÚTOKU: Ozvala sa z nemocnice... Vážne NÁSLEDKY si nesie dodnes!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA/TRNAVA - Už je to viac ako rok, čo na markizácku reportérku Kristínu Kövešovú pri natáčaní reportáže v Trnave brutálne zaútočili. Po napadnutí skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. No hoci je späť v pracovnom kolotoči, zdravotne úplne v poriadku stále nie je. Ozvala sa z nemocnice. Následky si nesie dodnes!

Kristína Kövešová je známa svojou odvahou. Prináša reportáže o tých najvážnejších trestných činoch - či už ide o zneužívanie malých detí, obchodovanie a týranie zvierat alebo organizované skupiny. Markizáčka sa neraz pričinila o to, aby vinníci boli riadne potrestaní. Od roku 2024 sa zaoberá aj prípadom z Trnavy. 

No a problematická skupina, ktorá má na svedomí krádeže, vyhrážky zbraňami, ale aj surové napadnutia nielen mužov, ale často aj žien, v októbri 2024 napadla aj ju. „My sa už niekoľko týždňov venujeme veľmi vážnemu prípadu, útokom, vyhrážkam a veľmi surovým bitkám často aj na ženách a starších ľuďoch, ktoré sa dejú v Trnave na Farárskom,“ informovala vtedy na sociálnych sieťach Kristína. 

Ozvala sa z nemocnice a na krku mala golier. „Išli sme na toto miesto a stalo sa to, že napadli aj mňa. Momentálne som ešte v nemocnici, ako vidíte ešte celá od krvi, so zlomeným nosom, s otrasom mozgu a narazenou chrbticou. Čakáme čo bude, pokiaľ ešte mám silu, tak vám toto tu nahrávam,“ dodala s tým, že sa rozhodne nevzdá a prípadu sa bude venovať naďalej. Od útoku uplynul viac ako rok.

Kövešová viac ako rok
 (Zdroj: Instagram KK)

A markizáčka sa opäť ozvala z nemocnice. Následky si totiž nesie dodnes. „Po útoku na Farárskom, čo je už vyše roka, som pravidelne na neurologickej klinike. Lekári hovoria o vážnom poškodení krčnej chrbtice (stavce tlačia na miechu) a dlhodobej liečbe... Zmierňujú pohybové obmedzenia a tlmia bolesti... Ospravedlňujem sa, že nevládzem vždy odpisovať, no niekedy bojujeme aj takto. PS: Samozrejme sa nikdy nevzdáme!“ odkázala fanúšikom. 

Muž, ktorý ju napadol, bol odsúdený za ublíženie na zdraví a po pár mesiacoch vo väzbe sa s podmienkou dostal na slobodu. A podľa znalcov nemá problém opäť útočiť. Kövešová následne zverejnila video ďalšieho útoku. „Tu ho vidíte, ako spolu s ďalšími z Farárskeho v minulosti napadol ďalšiu ženu. Tá skončila ešte horšie, ako ja. Prípadu Farárske sa budeme aj ďalej venovať. Prosím, nezabúdajme na slušných ľudí, ktorí tam žijú,“ dodala. 

Kövešová viac ako rok
 (Zdroj: Instagram KK)

