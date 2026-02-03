Kövešová viac ako rok po ÚTOKU: Ozvala sa z nemocnice... Vážne NÁSLEDKY si nesie dodnes!

BRATISLAVA/TRNAVA - Už je to viac ako rok, čo na markizácku reportérku Kristínu Kövešovú pri natáčaní reportáže v Trnave brutálne zaútočili. Po napadnutí skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. No hoci je späť v pracovnom kolotoči, zdravotne úplne v poriadku stále nie je. Ozvala sa z nemocnice. Následky si nesie dodnes!
Kövešová po surovom NAPADNUTÍ: Nechali si ju v NEMOCNICI... Bojuje so zraneniami!
Kristína Kövešová je známa svojou odvahou. Prináša reportáže o tých najvážnejších trestných činoch - či už ide o zneužívanie malých detí, obchodovanie a týranie zvierat alebo organizované skupiny. Markizáčka sa neraz pričinila o to, aby vinníci boli riadne potrestaní. Od roku 2024 sa zaoberá aj prípadom z Trnavy.
No a problematická skupina, ktorá má na svedomí krádeže, vyhrážky zbraňami, ale aj surové napadnutia nielen mužov, ale často aj žien, v októbri 2024 napadla aj ju. „My sa už niekoľko týždňov venujeme veľmi vážnemu prípadu, útokom, vyhrážkam a veľmi surovým bitkám často aj na ženách a starších ľuďoch, ktoré sa dejú v Trnave na Farárskom,“ informovala vtedy na sociálnych sieťach Kristína.
Ozvala sa z nemocnice a na krku mala golier. „Išli sme na toto miesto a stalo sa to, že napadli aj mňa. Momentálne som ešte v nemocnici, ako vidíte ešte celá od krvi, so zlomeným nosom, s otrasom mozgu a narazenou chrbticou. Čakáme čo bude, pokiaľ ešte mám silu, tak vám toto tu nahrávam,“ dodala s tým, že sa rozhodne nevzdá a prípadu sa bude venovať naďalej. Od útoku uplynul viac ako rok.
A markizáčka sa opäť ozvala z nemocnice. Následky si totiž nesie dodnes. „Po útoku na Farárskom, čo je už vyše roka, som pravidelne na neurologickej klinike. Lekári hovoria o vážnom poškodení krčnej chrbtice (stavce tlačia na miechu) a dlhodobej liečbe... Zmierňujú pohybové obmedzenia a tlmia bolesti... Ospravedlňujem sa, že nevládzem vždy odpisovať, no niekedy bojujeme aj takto. PS: Samozrejme sa nikdy nevzdáme!“ odkázala fanúšikom.
Muž, ktorý ju napadol, bol odsúdený za ublíženie na zdraví a po pár mesiacoch vo väzbe sa s podmienkou dostal na slobodu. A podľa znalcov nemá problém opäť útočiť. Kövešová následne zverejnila video ďalšieho útoku. „Tu ho vidíte, ako spolu s ďalšími z Farárskeho v minulosti napadol ďalšiu ženu. Tá skončila ešte horšie, ako ja. Prípadu Farárske sa budeme aj ďalej venovať. Prosím, nezabúdajme na slušných ľudí, ktorí tam žijú,“ dodala.