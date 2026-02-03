Granátový útok v Kodani má verdikt: Dvaja mladíci zo Švédska skončili za mrežami

KODAŇ - Dánsky súd v utorok odsúdil dvoch mladíkov zo Švédska na trest odňatia slobody za hádzanie granátov na izraelské veľvyslanectvo v Kodani. K incidentu došlo pred vyše rokom. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Súd poslal 18-ročného mladíka na 12 rokov a 21-ročného na 14 rokov do väzenia po tom, čo ich uznal vinnými z „teroristického činu“ v prípade z jesene 2024. V noci 2. októbra 2024 poškodili dva granáty terasu domu vedľa izraelskej ambasády v luxusnej štvrti Hellerup. Útok nikoho nezabil ani nezranil. Polícia identifikovala na jednom z granátov stopy DNA mladšieho muža. Mladíci, ktorí mali v tom čase 16 a 18 rokov, podľa súdu konali spoločne po predchádzajúcej dohode s jedným alebo viacerými neznámymi komplicmi zo švédskej zločineckej siete. Súd v Kodani uznal oboch vinnými z pokusu o vraždu osôb v dome. Po odpykaní trestu budú obaja vyhostení do Švédska.
Počas pojednávania mladší z nich, ktorý je tiež stíhaný vo Švédsku za streľbu na izraelské veľvyslanectvo v Štokholme, priznal, že je členom zločineckej siete Foxtrot, ktorá ho zverbovala počas štúdia na strednej škole. „Zločinecká sieť pôsobila ako ozbrojené krídlo blízkovýchodnej teroristickej organizácie v Dánsku, pričom izraelská ambasáda bola určená ako cieľ útoku,“ uviedol prokurátor Soren Harbo v tlačovej správe. V máji 2024 švédske spravodajské služby tvrdili, že Irán verboval členov švédskych zločineckých gangov, aby vykonali „akt násilia“ proti Izraelu, čo Teherán poprel.