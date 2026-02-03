Serena Williams len v nohavičkách a tielku: Štíhla ako laň obhajuje lieky na chudnutie! A keby len to

LOS ANGELES - Serena Williams, tenisová ikona, ktorá ovládala kurty dve dekády, dnes šokuje kvôli niečomu úplne inému než víťazstvám na grandslamoch. Jej najnovšie fotky a príbehy na Instagrame ukazujú hviezdu s úplne zmenenou postavou. Po dvoch deťoch je konečne štíhla a spokojná. Lenže... schudla vďaka moderným liekom na chudnutie a to jej fanúšikovia nevedia odpustiť.
Tenisová legenda, ktorá sa oficiálne stiahla z profesionálneho účinkovania na kurtoch v roku 2022, sa teraz stala hlavným trendom internetu. Nie však kvôli rakete, ale kvôli jej prekvapivému úbytku hmotnosti a skutočnosti, že verejne priznala užívanie liekov na chudnutie. Už minulé leto priznala, že vďaka liekom, podobným ozempicu, schudla okolo 14 kíl, ktoré sa jej po pôrodoch nedarilo zhodiť. A teraz zašla ešte ďalej.
Na Instagrame sa ukázala pri rannej rutine a čistení zubov, kde sa fotí v zrkadle jej kúpeľne len v sivých nohavičkách a obyčajnom tielku. Na fotke je pritom jasne vidieť jej štíhlu postavičku, ktorú by jej nejedna dvojnásobná mamička mohla závidieť. Problém je ale v tom, že fanúšikovia chcú Serenu "ukameňovať" za to, že nadbytočné kilogramy schudla vďaka liekom na chudnutie.
