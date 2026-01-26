Snúbenec Moniky Jákliovej (†31) po obvineniach: Už má toho DOSŤ! Teraz hovorím JA

KOMÁRNO - Mlčanie prerušil až po tom, čo sa na internete začali množiť dohady a obvinenia. Snúbenec tragicky zosnulej Moniky Jákliovej teraz v obsiahlom vyjadrení reaguje na otázky okolo ich vzťahu aj osudnej noci.
Snúbenec tragicky zosnulej Moniky Jákliovej (†31), Roderik D. sa obsiahlejšie vyjadril ku špekuláciám, ktoré začali vznikať na internete. Svoj dlhý odkaz poslal portálu Paraméter, v ktorom všetky dohady vyvrátil. Rázne odmieta tvrdenia, že by bol ich vzťah poznačený násilím, obťažovaním či prenasledovaním. Najprv mlčal, no opakovane sa objavujúce nepravdivé tvrdenia ho napokon prinútili prehovoriť.
Posledná komunikácia Moniky (†31) so snúbencom bola 6 minút pred nehodou: Toto viem potvrdiť!
„Počas nášho spoločného života nikdy nedošlo k verbálnym konfliktom, ktoré by vyústili do fyzického násilia, prenasledovania či obťažovania. Rovnako sa nič také neodohralo ani v tú osudnú noc,“ uviedol Monikin snúbenec pre Paraméter.sk. Niektorým sa nezdalo, že na miesto nehody dorazil prakticky hneď. Aj túto vec objasnil. Uviedol, že vozidlo, ktoré Monika používala, bolo prepojené s aplikáciou sledujúcou jeho stav. Keď sa auto náhle zastavilo a Monika prestala odpovedať na telefonáty, vzniklo podozrenie, že došlo k mimoriadnej udalosti.
Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal
Na miesto nehody podľa jeho slov dorazil až po príchode záchranných zložiek. Odmieta aj tvrdenia, že prioritne hľadal jej telefón. „Zaujímala ma predovšetkým a výlučne Monika a jej stav,“ uviedol a dodal, že pohľad na miesto nehody naňho pôsobil mimoriadne šokujúco. Roderik reagoval aj na vyjadrenia Gábora Borárosa. Uviedol, že voči Borárosovi bol v platnosti súdny zákaz priblíženia, ktorý trval až do jej smrti.
Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!
Zároveň naznačil, že ak by sa naďalej objavovali nepravdivé obvinenia, je pripravený domáhať sa ochrany svojich práv právnou cestou. Jeho verziu udalostí podporuje aj rodina Moniky Jákliovej. V samostatnom oficiálnom stanovisku uviedla, že na základe dostupných informácií vylučuje, že by fitnesska bola v hodinách pred smrťou vystavená týraniu alebo prenasledovaniu. „Na základe informácií a dôkazov, ktoré máme k dispozícii, je možné jednoznačne vylúčiť, že by bola moja sestra v hodinách pred svojou smrťou kýmkoľvek napadnutá alebo prenasledovaná,“ uviedol jej brat István.