Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!

BRATISLAVA - Mirka Luberdová (41) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2003, kedy sa stala druhou najkrajšou Slovenkou. Odvtedy pôsobila predovšetkým ako modelka a v posledných rokoch aj ako influencerka. Aktuálne sa však kráska rozhodla vydať úplne inou cestou. Má novú prácu... Vrátila sa k zdravotníckemu plášťu a pacienti krútia hlavami!
Mirka Luberdová sa v roku 2003 stala 2. vicemiss Slovensko. To odštartovalo jej kariéru modelky. Neskôr sa však začala venovať zdravej strave a osobnému rozvoju a na sociálnych sieťach si vybudovala dosť silnú komunitu na to, aby sa stala aj influencerkou. No aktuálne sa vydala úplne inou cestou, ktorá síce s online marketingom ani modelingom nemá nič spoločné, no napĺňa Mirkinu dušu.
„Vraciam sa späť k profesii, ktorú som študovala - k práci zdravotnej sestry. Dostala som príležitosť v Senior House znova sa zaúčam a vstupujem do toho s úplne iným vnútorným nastavením. Nie je to len "práca". Ja už mám jasne pomenované aj nacítené, akým smerom sa chcem uberať: pomáhať ľuďom, starať sa o nich a naozaj spoznávať,“ odhalila začiatkom marca na sociálnych sieťach Mirka.
„Táto doba nás vie vtehnúť do extrémneho konzumu. Do výkonu, do naháňania sa za "viac". Potom prídeš tam... A zrazu vidíš, že najväčšie veci sú často úplne obyčajné. V prítomnosti ľudí, ktorí sú už na konci svojej cesty, človek začne ešte intenzívnejšie vnímať, čo je priorita a čo je v živote skutočne dôležité,“ uviedla s tým, že hoci v minulosti tvrdila, že nikdy nebude pracovať ako zdravotná sestra, napokon sa to deje. A dokonca si musí obnoviť aj školu.
No a klienti Senior Housu majú z nej radosť. Dokonca krútia pri pohľade na ňu hlavami. „Dnes som mala v dome seniorov rozhovor so skoro 90-ročným pánom. Pýtal sa ma, prečo som si vybrala práve túto prácu, keď by som vraj podľa neho mohla kráčať ľahšou cestou. Keď som mu povedala svoje dôvody, viedli sme tak autentickú, silnú a bohatú diskusiu. Napokon sa mi poďakoval,“ podelila sa o silný moment Luberdová.
„Povedal, že náš rozhovor v ňom otvoril retrospektívu aj perspektívu - pohľad späť na to, čo v sebe ešte nemal celkom uzavreté, aj pohľad dopredu na to, ako ešte chce stáť vo svojom život. Nedokážem popísať ako ma v tej chvíli zalial silný pocit vďačnosti a požehnania čo môžem žiť,“ dodala.