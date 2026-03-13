Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali

ZÍCHOV – Dobrovoľné hasičky sa rozhodli upovedomiť o zákernej chorobe a snažili sa pre pacientov, ktorí na ňu trpia, získať aspoň nejaké peniaze. Pôvodným plánom bolo predať niekoľko kalendárov, kde sú vyzlečené do pol pása. S tým, čo prišlo, však vôbec nerátali. Objednávky začali prichádzať aj spoza oceánu.
Obyvateľky českej obce Zíchov pôsobia aj ako dobrovoľné hasičky. Pred istým časom sa rozhodli nafotiť kalendár so šteklivými fotkami. Pôvodným zámerom bolo vytlačiť pár desiatok kusov a predať ich. Medzi hasičkami pôsobia aj dôchodkyne, no ani ony nemali problém ísť pred fotoaparát nahé do pol pása.
"Chceli sme pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Aj preto vznikla myšlienka výroby charitatívneho kalendára. Fotografie sú v našich očiach veľmi intímne, ale zároveň aj vkusné a autentické," vyjadrila sa pre české Novinky jedna z hasičiek Bohdana Štýsová.
Nikto však nečakal, že o kalendár bude tak veľký záujem. Keď sa to ale rozkríklo, objednávky chodili jedna za druhou. "Jazdili sme na poštu, vkladali ich do Z-boxov aj sme ich samé rozvážali. Objednávky prichádzali z celej krajiny. Dokonca sa nám ozval aj jeden pán z Ameriky," pokračovala.
Na správnu vec
Vyzbieranú sumu odovzdali 27. februára na Deň vzácnych ochorení. Navštívili pacienta Vladimíra Mikuláša, ktorý už od roku 2017 bojuje s nevyliečiteľnou chorobou ALS. "Bolo to veľmi emotívne. Najmä ten pocit, že naša akcia mala zmysel," doplnila Štýsová.
Posledné kusy sa predali ešte vo februári tohto roku. Ďalší záujemcovia sa však už nedočkajú. Napriek tomu, že to bolo úspešné a podarilo sa vyzbierať oveľa viac peňazí, ako mali hasičky pôvodne v pláne, nič podobné už neplánujú.