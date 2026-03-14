Muž vrátil v obchode fľašky za 12 centom! Teraz mu hrozí väzenie, osudným sa mu stal tento TRIK

VARŠAVA - Bežné vracanie fliaš v supermarkete sa v poľskom meste Tarnowskie Góry skončilo policajným zásahom. Muž sa pokúsil oklamať zálohový automat jednoduchým trikom. Namiesto pár centov však získal trestné stíhanie.
Nenápadný trik pri automate
Automaty na vracanie fliaš sú dnes bežnou súčasťou supermarketov. Zákazník vloží obal, stroj ho skontroluje a vydá potvrdenie, ktoré si môže uplatniť pri nákupe.
Presne takýto postup chcel využiť aj 55-ročný muž v poľskom meste Tarnowskie Góry. Tentoraz však nešlo o obyčajné vrátenie zálohovej fľaše.
Podľa informácií poľského denníka Fakt si muž pripravil jednoduchý trik. Na sklenenú fľašu, ktorú by automat normálne odmietol, nalepil čiarový kód z inej zálohovanej fľaše.
Stroj tak obal prijal a vytlačil potvrdenie na 50 groszy, čo je približne 12 centov.
Ochranka si ho všimla
Muž zrejme predpokladal, že jeho pokus zostane bez povšimnutia. Bezpečnostná služba v predajni však jeho správanie sledovala.
„Pracovníci ochrany si všimli muža pri automate na vrátenie fliaš, ktorý sa správal podozrivo,“ uviedol policajný hovorca Kamil Kubica.
Keď sa muž neskôr presunul k pokladni a predložil potvrdenie zo stroja, zamestnanci obchodu sa rozhodli automat skontrolovať. Po jeho otvorení bolo okamžite jasné, čo sa stalo.
Prípad skončil na polícii
Aj keď išlo o veľmi malú sumu, incident sa skončil zásahom polície. Muž je teraz podozrivý z podvodu menšej závažnosti.
„Záloha je síce symbolická suma, no stále ide o nevhodné konanie,“ uviedol Kubica.
Prípad bol kvalifikovaný podľa článku 286 ods. 3 poľského trestného zákona, ktorý sa týka menších podvodov.
Hrozí mu až dvojročný trest
Hoci sa muž pokúsil získať len niekoľko desiatok centov, zákon je v tomto prípade nekompromisný.
Ak súd uzná jeho vinu, 55-ročnému mužovi môže hroziť až dvojročný trest odňatia slobody.