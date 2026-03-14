Muž vrátil v obchode fľašky za 12 centom! Teraz mu hrozí väzenie, osudným sa mu stal tento TRIK

VARŠAVA - Bežné vracanie fliaš v supermarkete sa v poľskom meste Tarnowskie Góry skončilo policajným zásahom. Muž sa pokúsil oklamať zálohový automat jednoduchým trikom. Namiesto pár centov však získal trestné stíhanie.

Nenápadný trik pri automate

Automaty na vracanie fliaš sú dnes bežnou súčasťou supermarketov. Zákazník vloží obal, stroj ho skontroluje a vydá potvrdenie, ktoré si môže uplatniť pri nákupe.

Presne takýto postup chcel využiť aj 55-ročný muž v poľskom meste Tarnowskie Góry. Tentoraz však nešlo o obyčajné vrátenie zálohovej fľaše.

Podľa informácií poľského denníka Fakt si muž pripravil jednoduchý trik. Na sklenenú fľašu, ktorú by automat normálne odmietol, nalepil čiarový kód z inej zálohovanej fľaše.

Stroj tak obal prijal a vytlačil potvrdenie na 50 groszy, čo je približne 12 centov.

Ochranka si ho všimla

Muž zrejme predpokladal, že jeho pokus zostane bez povšimnutia. Bezpečnostná služba v predajni však jeho správanie sledovala.

„Pracovníci ochrany si všimli muža pri automate na vrátenie fliaš, ktorý sa správal podozrivo,“ uviedol policajný hovorca Kamil Kubica.

Keď sa muž neskôr presunul k pokladni a predložil potvrdenie zo stroja, zamestnanci obchodu sa rozhodli automat skontrolovať. Po jeho otvorení bolo okamžite jasné, čo sa stalo.

Prípad skončil na polícii

Aj keď išlo o veľmi malú sumu, incident sa skončil zásahom polície. Muž je teraz podozrivý z podvodu menšej závažnosti.

„Záloha je síce symbolická suma, no stále ide o nevhodné konanie,“ uviedol Kubica.

Prípad bol kvalifikovaný podľa článku 286 ods. 3 poľského trestného zákona, ktorý sa týka menších podvodov.

Hrozí mu až dvojročný trest

Hoci sa muž pokúsil získať len niekoľko desiatok centov, zákon je v tomto prípade nekompromisný.

Ak súd uzná jeho vinu, 55-ročnému mužovi môže hroziť až dvojročný trest odňatia slobody.

Súvisiace články

Ceny pohonných látok v
Drahá nafta vyháňa Nemcov za hranice! V Česku a Poľsku tankujú lacnejšie: Colná správa robí razie
Zahraničné
Mateusz Morawiecki
Poľská Vládna agentúra podala trestné oznámenie na expremiéra Morawieckého
Zahraničné
Raketový úder na Kyjev
Raketový úder na Kyjev zalalarmoval Poľsko! Do vzduchu vzlietli stíhačky a uzavreli časť letísk
Zahraničné
Poľsko obnoví výrobu protipechotných
Poľsko obnoví výrobu protipechotných mín: Plánuje ich možné nasadenie na hranici
Zahraničné

Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti
Výstava Motýlie krídla v Západoslovenskom múzeu
Výstava Motýlie krídla v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

V sobotu zasiahne Slovensko
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Domáce
Z tohto vám padne
Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!
Domáce
Spaľovňa v Skalici nebude:
Spaľovňa v Skalici nebude: Projekt definitívne stiahli zo stola
Domáce
Požiare z vypaľovania trávy sú na Slovensku alarmujúco časté – hasiči vyzývajú na opatrnosť
Požiare z vypaľovania trávy sú na Slovensku alarmujúco časté – hasiči vyzývajú na opatrnosť
Regióny

Zahraničné

Muž skončil na polícii.
Muž vrátil v obchode fľašky za 12 centom! Teraz mu hrozí väzenie, osudným sa mu stal tento TRIK
Zahraničné
YouTube zarobil viac ako
YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí
Zahraničné
Oscar
Hollywood je v pohotovosti: Hrozí útok Iránu na odovzdávaní cien Oscar! Nevídané bezpečnostné opatrenia
Zahraničné
FOTO Hasičky sa vyzliekli pre
Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Zahraničné

Prominenti

Jožka Černý
Prvú dcéru mal ZAKÁZANÉ vídať, druhá BOJOVALA o život: Jožka Černý nič nevidel čierne
Osobnosti
Beauty Ball 2026 -
Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!
Domáci prominenti
Ed Sheeran
Príšerný rok Eda Sheerana: Súdne ťahanice, smrť priateľa a... Toto bolelo najviac!
Zahraniční prominenti
Červený koberec Let's Dance.
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Predstierala TO celú noc?
Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO
Zaujímavosti
Odborníci odporúčajú: Tento orech
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
vysetrenie.sk
Ženu čakal po otvorení
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Zaujímavosti
Diera v streche a
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!

Šport

VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Parašport
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Niké liga
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová

Auto-moto

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Rady a tipy

Technológie

Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Armádne technológie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Technológie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Bezpečnosť
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Správy

Bývanie

Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj

Pre kutilov

Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada

Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Partnerské vzťahy
Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Muž skončil na polícii.
Zahraničné
Muž vrátil v obchode fľašky za 12 centom! Teraz mu hrozí väzenie, osudným sa mu stal tento TRIK
YouTube zarobil viac ako
Zahraničné
YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí
Hasičky sa vyzliekli pre
Zahraničné
Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Šokovaní policajti: Na mol
Zahraničné
Šokovaní policajti: Na mol opitý vodič zaspal na križovatke, nevedeli ho dostať z auta von! TOTO im stihol povedať

