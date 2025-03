Prvú dcéru mal ZAKÁZANÉ vídať, druhá BOJOVALA o život: Jožka Černý nič nevidel čierne

Jožka Černý (Zdroj: ČT/reprofoto)

Josef Černý sa narodil 14. marca 1942 v Čejči. Veľa rokov pracoval ako remeselník, mechanik šijacích strojov, umelecký kováč a automechanik. Ale spev bol s ním spojený už od štyroch rokov, kedy zaspieval prezidentovi Eduardovi Benešovi.

Prvý oficiálny singel vydal ako osemnásťročný. S Brnenským rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov nahral celkom 1200 piesní. Tie sa v jeho podaní stali legendárnymi, pretože spieva srdcom. Je obľúbeným spevákom vďaka neobvyklému rozsahu a nádhernej farbe hlasu. Vo svojom repertoári má šlágre dychovej hudby – Neďaleko od Trenčína, Okolo Seče. S ľudovou pesničkou precestoval Čechy i Slovensko. Umelecký i poslucháčsky svet šokoval CD s klasickými áriami (Čajkovského B moll, Ave Maria, slávne melódie Verdiho a Chopina).

Prvá Černého láska skončila tragicky. Jožka sa ženil mladý, keď dcéra Jolana bola už na ceste. Manželstvo nevydržalo dlho, svokrovci ho vyhnali skôr, ako dcéra prišla na svet.hovorí Jožka. Keď prišla na svet dcéra Jolana, ani mu ju neukázali. Nesmel ju vidieť, nieto si ju podržať v náručí alebo povoziť v kočíku. Dospelá Jolana mu z času na čas zavolá, ale tým sa všetky príbuzenské radosti končia.povedal k tomu kráľ ľudoviek pre blesk.cz

Černému však osud bohato vynahradil trápenie s odopieranou dcérou. Čoskoro sa oženil druhýkrát a s manželkou Ľudmilou má ďalšie dve dcéry Michaelu a Petru. Od nich už má aj vnuka Sašu a vnučku Michalku. Najväčšie chvíle strachu ale prežil, keď jeho dcére Petre zistili lekári v tehotenstve rakovinu. „Pravdu mi povedali, až keď sa Ninka narodila. Potom nasledovala séria operácií,“ prezradil a dcéra Petra dodala: „Ani si neviem predstaviť, aké ťažké a emotívne silné muselo byť pre otca vystúpenie priamo v Masarykovom onkologickom ústave v čase, keď som sa tam liečila aj ja.“ Legendárny spevák je spoluzakladateľ nemocničného fondu, pre ktorý každoročne vystupuje. „Hovoril som s primárom, s lekármi a všetci mi stále hovorili, že je to vážne, že sa musíme pripraviť na všetko,“ povedal denníku Aha! obľúbený spevák ľudových pesničiek. Aj napriek zlým správam, ktoré sa dozvedal od lekárov, bol však pozitívne naladený a to sa snažil prenášať aj na svoju milovanú dcéru. „Už kvôli nej (dcére Ninke) musela žiť,“ dodal spevák. A presne tak sa aj stalo. Nina o mamičku, našťastie, neprišla.

Ďalším dôležitým človekom v jeho živote je o osem dní mladší muzikant Karel Vágner. Dve hudobné legendy spája celoživotné priateľstvo. Vágner raz na Morave počul z ampliónu Černého spievať, jeho muzikantské ucho spozornelo a hneď Jožkovi natočil album. Karol s Jožkom si hovoria brácho alebo žudro. To je v Podluží, odkiaľ Černý pochádza, klenutý vchod do domu, na ktorom sú podlužanské maľovky stvárňujúce samé príjemné veci, oslavujúce život. Žudro pre Vágnera teda znamená otvorený vchod do domu Jožku Černého.vysvetľuje Jožka.

Jožka Černý je nositeľom šiestich platinových a siedmich zlatých dosiek i ceny Zlatá nota Multisonicu. Vo voľnom čase sa venuje rekreačne futbalu, kde obvykle nastupuje na pravom krídle a na svoj vek je nadmerne pohyblivý. Je členom futbalového klubu osobností Amfora. Populárny spevák ľudových piesní tvrdí, že v živote vždy potrebuje nejakú akciu.povedal pre idnes.cz

Okrem priazne fanúšikov si Jožka Černý vyslúžil aj štátne vyznamenanie. V roku 2020 ho pri výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal prezident Miloš Zeman. Černý obdržal medailu Za zásluhy v oblasti umenia. „Každé vyznamenanie za to, čo robíte, poteší. Toto obzvlášť. Vnímam to aj ako ocenenie od mojich fanúšikov, ktorí ma počúvajú a majú radi náš kraj. Ich priazeň je pre mňa najväčším vyznamenaním. Predsa len už mám nejaký vek a to, že niekto ocení moju prácu, je krásne,“ zveril sa pred idnes.cz Jožka Černý.