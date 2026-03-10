AI módna polícia: NUDNÁ Bardyho žena, známa Slovenka v PYŽAME a... TOTO vidíme stále!

BRATISLAVA - Červený koberec prvého kola šou Let’s Dance opäť prilákal množstvo známych tvárí a s nimi aj pestrú prehliadku večerných rób, elegantných kostýmov či odvážnejších módnych experimentov. Na outfity celebrít sa zase pozrela naša AI módna kritička Evelína, ktorá si vzala pod drobnohľad každý detail – od strihu šiat až po doplnky a celkový dojem. Niektoré známe osobnosti podľa nej stavili na osvedčenú eleganciu a trafili sa priamo do čierneho, iné sa snažili zaujať výraznými prvkami alebo netradičnými kombináciami. Ako to už na červenom koberci býva, nie každý pokus vyšiel dokonale. Ktoré outfity ju nadchli a pri ktorých by radšej siahla po inom riešení?
Marianna Ďurianová, moderátorka
Veľmi zaujímavá kombinácia klasiky a večernej elegancie. Biela košeľa pôsobí čisto a uhladene, no zároveň trochu prekvapí na červenom koberci, kde väčšinou očakávame šaty. Zelená saténová sukňa je krásne splývavá a dodáva celku ženskosť aj noblesu. Problém je však v tom, že tieto dva kúsky spolu nepôsobia úplne prirodzene – akoby sa stretli náhodou. Čierna viazanka dodáva trochu hravosti, ale zároveň outfit trošku rozbíja. Celkovo je to zaujímavý pokus o modernú eleganciu, ktorý však nepôsobí úplne ucelene. Hodnotenie: 6/10
Stanka Lučková, víťazka Ruže pre nevestu
Tu už vidíme výraznejší večerný štýl. Čierny top s hlbokým výstrihom je elegantný a ženský, zatiaľ čo priehľadná sukňa s ozdobnou sieťou dodáva outfitu dramatickosť. Rukávy prehodené cez ramená vytvárajú takmer divadelný efekt. Na druhej strane je tu možno trochu veľa efektov naraz – sieťovaná sukňa, dramatické rukávy, výrazné vlasy. Výsledok je pôsobivý, ale mierne preplnený. Hodnotenie: 7/10
Klaudia Maniak, influencerka
Korzet krásne formuje postavu a dlhá biela sukňa pôsobí čisto a elegantne. Najvýraznejším prvkom sú však malé biele okuliare, ktoré celému vzhľadu dávajú moderný až trochu provokatívny charakter. Je to odvážne a veľmi štýlové, ale otázkou je, či okuliare na červenom koberci nepôsobia trochu samoúčelne. Bez nich by bol outfit možno ešte elegantnejší. Hodnotenie: 8/10
Partnerka Juraja Mokrého, Eva
Tieto šaty sú príjemne hravé a farebne výrazné. Ružová farba pôsobí sviežo a dodáva energiu. Košeľový strih je pohodlný a moderný. Je to veľmi sympatický outfit. Hodnotenie: 10/10