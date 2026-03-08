Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!

Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!

Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol!
Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol! (Zdroj: SITA/AP Photo/Emilio Morenatti)
BARCELONA - Stavba, ktorá sa začala ešte v 19. storočí, konečne dosiahla zásadný bod. Ikonická bazilika Sagrada Família v Barcelone má hotovú centrálnu vežu, čím sa oficiálne stala najvyšším kostolom na svete. Prečo však jej výstavba trvala takmer jeden a pol storočia?

Po takmer 144 rokoch výstavby dosiahla slávna barcelonská bazilika Sagrada Família významný historický míľnik. Centrálna veža zasvätená Ježišovi Kristovi dosiahla plánovanú výšku 172,5 metra, čím sa chrám oficiálne stal najvyšším kostolom na svete. Monumentálna stavba sa začala budovať v roku 1882. O rok neskôr projekt prevzal katalánsky architekt Antoni Gaudí, ktorý jej zasvätil väčšinu svojho života. Dokončenia sa však nedožil – zomrel v roku 1926 po tragickej nehode, pričom v tom čase bola hotová len menšia časť projektu.

Barcelona's Sagrada Familia basilica reached its full towering height on Friday, 20 February, marking a significant milestone for Antoni Gaudí's unfinished masterpiece. A crane positioned the final section of a cross atop the "Tower of Jesus Christ," which now stands an impressive 172.5 metres (566 feet) above the Catalan capital. Click link in bio for more 🔗

Gaudího vízia bola od začiatku mimoriadne ambiciózna. Chrám má mať celkovo 18 veží symbolizujúcich dvanástich apoštolov, štyroch evanjelistov, Pannu Máriu a Ježiša Krista. Ako informuje IFL Science, práve Kristova veža je dnes najvyššou časťou komplexu a prekonala tak doterajšieho rekordéra – Ulm Minster v Nemecku.

Prečo výstavba trvala tak dlho?

Otázka, prečo výstavba trvala tak dlho, má viacero odpovedí. Projekt bol od začiatku financovaný najmä z darov a vstupného, nie zo štátnych zdrojov, čo tempo prác výrazne ovplyvňovalo. Zásadnú ranu dostala stavba počas Spanish Civil War, keď boli zničené dielne aj časť Gaudího pôvodných plánov a modelov. Architekti museli mnohé návrhy rekonštruovať nanovo.

V posledných desaťročiach sa však práce výrazne zrýchlili vďaka moderným technológiám, digitálnemu modelovaniu a masívnemu prílevu turistov. Bazilika patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Európy a príjmy z cestovného ruchu umožnili pokračovanie výstavby vo výrazne dynamickejšom tempe.

Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví? Prečítajte si tiež

Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?

Hoci centrálna veža už dosiahla svoju finálnu výšku, chrám ešte nie je úplne dokončený. Práce na detailoch, výzdobe a ďalších častiach komplexu budú pokračovať ešte niekoľko rokov. Očakáva sa, že úplné dokončenie by mohlo prísť v nasledujúcom desaťročí. Sagrada Família tak zostáva symbolom vytrvalosti, viery aj architektonickej geniality. Stavba, ktorá prežila vojny, finančné krízy aj technologické revolúcie, sa postupne približuje k vízii, ktorú jej tvorca načrtol pred viac než storočím.

