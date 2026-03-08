Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!

BARCELONA - Stavba, ktorá sa začala ešte v 19. storočí, konečne dosiahla zásadný bod. Ikonická bazilika Sagrada Família v Barcelone má hotovú centrálnu vežu, čím sa oficiálne stala najvyšším kostolom na svete. Prečo však jej výstavba trvala takmer jeden a pol storočia?
Po takmer 144 rokoch výstavby dosiahla slávna barcelonská bazilika Sagrada Família významný historický míľnik. Centrálna veža zasvätená Ježišovi Kristovi dosiahla plánovanú výšku 172,5 metra, čím sa chrám oficiálne stal najvyšším kostolom na svete. Monumentálna stavba sa začala budovať v roku 1882. O rok neskôr projekt prevzal katalánsky architekt Antoni Gaudí, ktorý jej zasvätil väčšinu svojho života. Dokončenia sa však nedožil – zomrel v roku 1926 po tragickej nehode, pričom v tom čase bola hotová len menšia časť projektu.
Gaudího vízia bola od začiatku mimoriadne ambiciózna. Chrám má mať celkovo 18 veží symbolizujúcich dvanástich apoštolov, štyroch evanjelistov, Pannu Máriu a Ježiša Krista. Ako informuje IFL Science, práve Kristova veža je dnes najvyššou časťou komplexu a prekonala tak doterajšieho rekordéra – Ulm Minster v Nemecku.
Prečo výstavba trvala tak dlho?
Otázka, prečo výstavba trvala tak dlho, má viacero odpovedí. Projekt bol od začiatku financovaný najmä z darov a vstupného, nie zo štátnych zdrojov, čo tempo prác výrazne ovplyvňovalo. Zásadnú ranu dostala stavba počas Spanish Civil War, keď boli zničené dielne aj časť Gaudího pôvodných plánov a modelov. Architekti museli mnohé návrhy rekonštruovať nanovo.
V posledných desaťročiach sa však práce výrazne zrýchlili vďaka moderným technológiám, digitálnemu modelovaniu a masívnemu prílevu turistov. Bazilika patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Európy a príjmy z cestovného ruchu umožnili pokračovanie výstavby vo výrazne dynamickejšom tempe.
Hoci centrálna veža už dosiahla svoju finálnu výšku, chrám ešte nie je úplne dokončený. Práce na detailoch, výzdobe a ďalších častiach komplexu budú pokračovať ešte niekoľko rokov. Očakáva sa, že úplné dokončenie by mohlo prísť v nasledujúcom desaťročí. Sagrada Família tak zostáva symbolom vytrvalosti, viery aj architektonickej geniality. Stavba, ktorá prežila vojny, finančné krízy aj technologické revolúcie, sa postupne približuje k vízii, ktorú jej tvorca načrtol pred viac než storočím.