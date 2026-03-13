Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!

KOŠICE/PREŠOV - Verejnosť je zrejme už za tie roky zvyknutá na to, že sa predstavitelia konzervatívnych politických síl snažia a realizujú pravidelné rokovania s čelnými osobnosťami cirkví na Slovensku. Málokto by však čakal, že na takéto stretnutia príde samotný líder otvorene liberálnej Slobody a Solidarity. Branislav Gröhling sa totiž stretol s biskupmi a z fotiek je evidentné, že išlo o príjemné momenty.
"Predseda strany absolvoval dve významné a konštruktívne pracovné stretnutia s predstaviteľmi rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi na Slovensku," informovala strana Sloboda a Solidarita.
V Košiciach predsedu SaS privítal rímskokatolícky arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
V Prešove sa uskutočnilo stretnutie s biskupom Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Petrom Mihočom. V Prešove je predseda SaS odfotený aj s poslankyňou Máriou Kolíkovou.
O čom sa rozprávali?
Hlavnou témou oboch rozhovorov bola podľa strany rozdelená spoločnosť a otázky, ktoré trápia veriacich a občanov krajiny.
"Katolícka aj evanjelická cirkev môžu a aj chcú byť mostom, ktorý našu spoločnosť stmeľuje a zjednocuje. Zhodli sme sa, že práve slušný a vecný dialóg, napriek rozdielnym názorom, musí byť základom pre prosperujúcu krajinu. Tak veriacich ako aj neveriacich trápia rovnaké problémy. Ak ich budeme riešiť slušne a odborne, Slovensko má šancu napredovať," povedal na margo stretnutí Gröhling.
Strana zároveň ďakuje obom biskupom za konštruktívnu diskusiu, pričom deklaruje, že chce byť aj naďalej partnerom v dialógu s cirkvami, regiónmi aj obyvateľmi. "Veríme, že len spoločne dokážeme vybudovať lepšie Slovensko, kde budú mať ľudia viac v peňaženkách a kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť," uzavrel šéf strany.