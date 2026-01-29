POHREB Moniky Jákliovej (†31): Dôležitá osoba bude chýbať!

DOLNÝ ŠTÁL - Rodina, priatelia aj verejnosť sa dnes rozlúčia s Monikou Jákliovou (†31), ktorá tragicky zahynula pri nehode. Na pohrebe v Dolnom Štáli nebude chýbať jej expartner Gábor Boráros, no jasne povedal, kto sa poslednej rozlúčky nezúčastní.
Dnes sa koná pohreb Moniky Jákliovej (†31), ktorá prišla o život pri tragickej nehode, ktorá hlboko zasiahla jej rodinu, blízkych aj širokú verejnosť. Posledná rozlúčka sa uskutoční na cintoríne v Dolnom Štáli, kde jej prídu vzdať úctu rodinní príslušníci, priatelia, známi, ale môžu aj ľudia, ktorí ju poznali len z médií a sociálnych sietí.
Smútočný obrad je otvorený pre všetkých a zúčastniť sa ho môže každý bez akýchkoľvek obmedzení. Medzi tými, ktorí sa s Monikou prídu naposledy rozlúčiť, nebude chýbať ani jej expartner, známy zápasník a športovec Gábor Boráros. Ten však otvorene priznal, že na pohrebe bude jedna osoba chýbať. „Jasne, že ja tam budem, ale Zora tam nejde. Dostal som správy, ľudia to chceli vedieť. Ja idem, ale Zora nejde,” vysvetlil svojim fanúšikom na sociálnych sieťach.
Gábor zároveň priznal, že v tomto náročnom období vyhľadal odbornú pomoc pre dcérku. Je v kontakte so psychologičkou, ktorá mu pomáha a zároveň mu dáva rady, ako čo najcitlivejšie ochrániť Zoru pred ťažkými emóciami a následkami tragédie. Jednou z jej odporúčaní bolo, aby si doma vystavili spoločné fotografie s Monikou, ktoré môžu pomôcť pri spracovaní straty a uchovaní spomienok. Gábor sa jej radami rozhodol riadiť a fotografie v byte skutočne vystavil.