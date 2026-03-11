Smutný pohľad na slovenské čerpacie stanice: Z noci na deň nárast cien, prekročili prvú magickú hranicu

BRATISLAVA - Slováci sú v smútku. Lacným palivám nateraz definitívne odzvonilo, ceny začali rapídne rásť po vývoji na Blízkom východe. Ceny ropy sú ako na hojdačke, od začiatku vojny na Ukrajine prvýkrát prekročili hranicu 100 dolárov za barel, následne ale klesli na 87 dolárov. Oproti cenám spred dvoch týždňov ale cena vzrástla o 20 dolárov za barel a situácia sa vyvíja každý deň. Aké sú aktuálne ceny palív?
Smutný pohľad na cenovky čerpacích staníc. Doslova z noci na deň stúpli ceny palív o tri centy na litri ako v prípade benzínu, tak aj nafty. Niekde sú ceny nižšie, inde naopak vyššie. Kým dlhé týždne boli ceny stabilné na úrovni 1,484 eura za liter nafty a 1,489 eura za liter benzínu, koncom minulého týždňa to bolo už 1,504 eura za liter nafty a 1,509 eura za liter benzínu, išlo tak o nárast o 2 centy na litri. V noci z pondelka na utorok stúpli ceny opäť - na 1,534 eura za liter nafty a 1,539 eura za liter benzínu. Nárast je tak o 3 centy na litri oboch palív. Od začiatku vojny na Blízkom východe a čiastočnému uzavretiu Hormuzského prielivu či problémom s ropovodom Družba to je medzitýždňový nárast o 5 centov na litri.
Pre Slovákov je zlou správou aj to, že palivá na Slovensku sú drahšie ako v Česku či Poľsku. Cenový rozdiel v Česku predstavuje približne osem centov na liter, v Poľsku sú to štyri centy na liter pri nafte a až 10 centov na liter pri benzíne. Informoval o tom hlavný analytik ČSOB Marek Gábriš. Významnú časť ceny palív tvoria dane. Na Slovensku predstavujú spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty približne 56,3 % z konečnej ceny benzínu a 46,5 % z ceny nafty. Analýza ale zároveň ukazuje, že rozdiely medzi krajinami nie sú spôsobené len daňami. Aj ceny palív bez daní sú v Česku nižšie než na Slovensku, a to približne o dva centy pri benzíne a o päť centov pri nafte. Najvyššie ceny palív bez daní v regióne vykazuje podľa Gábriša Maďarsko.
Ceny ropy ako na hojdačke
Cena americkej ľahkej ropy WTI sa v stredu ráno držala pod úrovňou 85 USD (73,02 eura) za barel (159 litrov). Pomohla tomu správa, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) navrhla najväčšie uvoľnenie ropných rezerv vo svojej histórii. Má ísť o ráznejší krok v porovnaní s uvoľnením ropy v objeme 182 miliónov barelov v roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.11 h SEČ 88,12 USD (81,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke sa mierne zotavila, a to o 32 centov (0,36 %). „Ceny ropy sa po pondelkovom prudkom raste naďalej premenlivo normalizujú,“ uviedli analytici banky UOB a dodali, že trhy sa pravdepodobne budú naďalej zameriavať na vývoj na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA sú pripravené v prípade potreby eskortovať tankery cez Hormuzský prieliv. Nemenované zdroje však uviedli, že žiadosti lodného priemyslu o vojenský eskort americké námorníctvo odmieta, pretože riziko útokov zo strany Iránu je zatiaľ príliš vysoké.
Ceny ropy v pondelok (9. 3.) prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vzrástli nad 100 USD za barel. Saudská Arábia a ďalšie krajiny v oblasti Perzského zálivu totiž pre obavy súvisiace s pokračujúcou vojnou obmedzili dodávky. Trump v pondelok v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News uviedol, že vojnu s Iránom považuje za v podstate dokončenú. Spojené štáty podľa neho dosahujú svoje vojenské ciele rýchlejšie, ako si naplánovali. Iránske revolučné gardy v reakcii na Trumpove vyjadrenia uviedli, že o konci vojny rozhodnú samy. Zdôraznili tiež, že nedovolia vyviezť z regiónu „ani jeden liter ropy“, ak budú útoky USA a Izraela pokračovať.