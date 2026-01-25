Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Dôležité VYJADRENIE rodiny Moniky Jákliovej (†31): Pravda o jej PRENASLEDOVANÍ!

Monika Jakliová s mamou Zobraziť galériu (2)
Monika Jakliová s mamou (Zdroj: Instagram/Monika Jakliová)
DUNAJSKÁ STREDA/KOMÁRNO - Odkedy verejnosť obletela správa o tragickej dopravnej nehode Moniky Jákliovej (†31), vychádzajú na povrch stále nové a nové informácie. Mnohé z nich sú nepodložené... Po 4 dňoch sa preto rozhodla jej najbližšia rodina uviesť veci na pravú mieru. Brat prehovoril o jej prenasledovaní!

Po tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, sa na verejnosť dostávajú rôzne konšpiračné teórie, ako asi k nešťastiu došlo. Špekulovalo sa nad šmykom, že jej do cesty vošla zver, dokonca, že sa ponáhľala do nemocnice za mamou, ktorá je na smrteľnej posteli. Pravdou však je, že jej mama je živá a zdravá.

Poslednou teóriou, ktorá sa začala šíriť sociálnymi sieťami, bolo, že unikala pred snúbencom Roderikom. Tomu napokon prihrával aj fakt, že sa na mieste nešťastia objavil v rekordnom čase, či jeho údajné správanie. Táto teória nenechá spávať ani Monikinmu expartnerovi Gáborovi Borárosovi. „Tento paranoidný úbožiak je za hradnými múrmi a myslí si, žež odvedie pozornosť od faktu, že: Aj keď ju neprenasledoval, to dievča zomrelo kvôli nemu!“ vyjadril sa MMA zápasník.

Monika Jákliová
Zobraziť galériu (2)
Monika Jákliová  (Zdroj: Facebook)

Po štyroch dňoch prehovorila už aj Monikina najbližšia rodina a rozhodla sa uviesť veci na pravú mieru. „V mene rodiny by sme sa chceli poďakovať za množstvo sústrastí a vyjadrenia súcitu. Bohužiaľ, v poslednej dobe sa objavilo niekoľko nesprávnych a nepodložených informácií, čo viedlo k neistote a špekuláciám. Týmto by sme chceli jednoznačne uviesť, že všetky doposiaľ známe okolnosti udalostí, ktoré predchádzali nehode, máme presne zmapované,“ zverejnil Monikin brat István.

„Na základe informácií a dôkazov, ktoré máme k dispozícii, je možné jednoznačne vylúčiť, že by bola moja sestra v hodinách pred svojou smrťou kýmkoľvek napadnutá alebo prenasledovaná,“ uviedol. István a zdôraznil: „Dôveryhodnými informáciami súvisiacimi s nehodou disponujem iba ja a naša mama.“ Na záver ešte dodal, že rodina nebude bližšie informovať o udalostiach, ktoré viedli k tragickej nehode a dá včas vedieť, kedy sa bude konať pohreb. 

 
 

 

Ďalšie zo Zoznamu