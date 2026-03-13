YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí

BRATISLAVA - Asi najznámejšia platforma YouTube sa stala dominantnou silou v reklamnom priemysle. A rozhodne má plán v tom pokračovať. Reklamy sledované na Smart TV totiž už nebude možné preskakovať. Platforma postupne zavádza dlhšie, nepreskočiteľné reklamné bloky, ktoré majú pripomínať klasickú televíziu. Pre používateľov, zvyknutých na okamžité preskočenie reklamy, to vítaná zmena nebude.
Obľúbená platforma YouTube dnes už nepredstavuje len miesto, kde ľudia nahrávajú videá. Stal sa hlavným hráčom v oblasti, ktorú kedysi ovládala tradičná televízia. Najnovšie odhady ukazujú, že platforma v roku 2025 zarobila z reklamy 40,4 miliardy dolárov, čím prekonala kombinované príjmy veľkých hollywoodskych spoločností, ako sú Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Pritom ešte rok predtým bol YouTube v tejto oblasti pozadu, píše portál Digital Trends. Po nových plánovaných krokoch sa rozdiel bude pravdepodobne ďalej zväčšovať.
Výrazný posun totiž nastal aj v samostnej sledovanosti a to najmä na smart televíziách, ktorou opäť predbehol všetky streamovacie služby. A práve tam YouTube postupne sprísni pravidlá reklám, ktoré sú už teraz pre používateľov otravné. Platforma aktuálne na televíznych zariadeniach obmedzuje možnosť preskakovania niektorých reklamných blokov, najmä tých 30‑sekundových, ktoré sú určené špeciálne pre TV prostredie. Po novom ich nebude možné preskočiť vôbec.
Užívatelia sa tomu budú môcť vyhnúť iba tým, že si zakúpia predplatné YouTube Premium alebo YouTube Premium Lite. To pravdepodobne pridá obrátky už do súčasného rýchlo rastúceho biznisu s predplatným, ktoré spoločnosti prinieslo ďalších viac ako 22 miliónov dolárov. Google, pod ktorú YouTube patrí, navyše plánuje rozšíriť ponuku o menšie, cenovo dostupnejšie balíčky kanálov, ktoré môžu prilákať ďalších ľudí od tradičnej káblovej televízie. Analytici predpokladajú, že rozdiel medzi YouTube a hollywoodskymi štúdiami sa tak bude ďalej prehlbovať.