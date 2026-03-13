V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny

BRATISLAVA - V sobotu (14. 3.) hrozí najmä na západe Slovenska a na horách silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou od 8.00 do 19.00 h. Pre vysokohorské oblasti platia výstrahy od 6.00 do 18.00 h.
Výstrahy pred silným vetrom platia v Bratislavskom kraji v okresoch Bratislava, Malacky a Pezinok. V Trenčianskom kraji sa týkajú okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. V Nitrianskom kraji ide o okresy Levice, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. V Trnavskom kraji platia vo všetkých okresoch okrem Dunajskej Stredy a Galanty. Meteorológovia ich vydali aj pre okres Poprad v Prešovskom kraji a pre okres Tvrdošín v Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.
SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách. Výstrahy sa týkajú okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad aj okresov Žilinského kraja s výnimkou Bytče, Kysuckého Nového Mesta a Čadce. Meteorológovia v týchto častiach Slovenska očakávajú ojedinele vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchricu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti podľa nich bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.