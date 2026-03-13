Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!

BRATISLAVA - Marianna Ďurianová sa zaradila medzi známe tváre, ktoré si nedeľný štart Let's Dance nenechali ujsť. Jej príchod však sprevádzala poriadna dráma!
Marianna Ďurianová patrí k najvýraznejším moderátorským tváram a jej meno je roky späté najmä so správami. Diváci si ju však dobre pamätajú aj z nablýskaného parketu, keď v roku 2006 hviezdila v historicky prvej sérii Let's Dance. Hoci odvtedy uplynulo neuveriteľných dvadsať rokov, Marianna na šou nezanevrela, skôr naopak. Na prvom kole aktuálneho ročníka sa objavila opäť, no tentokrát nie v tanečných topánkach, ale v hľadisku. A jej príchod sprevádzal poriadny adrenalín!
Hoci si atmosféru a výkony kolegov vychutnala, návrat do súťažného kolotoča rázne odmieta. „Užívam si to ako divák a presne ako som si sadla, som si v duchu povedala, že fúúú, nechcela by som byť medzi nimi,“ priznala úprimne.
Najväčšiu pozornosť však vzbudila jej odpoveď na otázku, koho by si vybrala za partnera z aktuálnej zostavy. Mala jasnú podmienku – mal by byť vysoký. Jej voľba preto padla na známy sexsymbol, avšak ak vám v mysli hneď vyskočilo jedno konkrétne herecké meno, zrejme sa mýlite...
Reč prišla aj na to, kde má moderátorka na konte viac prešľapov – či v tanci alebo v hovorenom slove. „Asi v tom tanci. Za tých 26 rokov, čo som moderátorkou, je tých breptov pomenej... Pár sa ich nájde, ale nie je to na reportáž,“ dodáva ostrieľaná moderátorka. Napriek svojej povestnej profesionalite si však na jedno televízne faux pas predsa len spomenula!