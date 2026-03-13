Hollywood je v pohotovosti: Hrozí útok Iránu na odovzdávaní cien Oscar! Nevídané bezpečnostné opatrenia

LOS ANGELES - Hollywood sa pripravuje na odovzdávanie cien Oscar, ktoré sa uskutoční 15. marca 2026. Atmosféru očakávania však sprevádzajú zvýšené bezpečnostné opatrenia, keďže americké úrady berú vážne hrozby možných odvetných útokov po eskalácii konfliktu s Iránom.
Filmový svet čaká na veľký večer
Filmový priemysel sa chystá na jeden z najprestížnejších večerov roka. V nedeľu 15. marca 2026 sa v Los Angeles uskutoční ceremoniál odovzdávania cien Oscar, na ktorom sa rozhodne o najlepších filmoch a výkonoch uplynulej sezóny.
O hlavnú cenu pre najlepší film sa uchádza pestrá zostava produkcií z rôznych krajín. Medzi nominovanými sa objavujú projekty z celého sveta.
Popri očakávaniach a oslave kinematografie však organizátorov aj bezpečnostné zložky zamestnávajú aj vážnejšie obavy. Po amerických leteckých útokoch na Irán sa objavujú špekulácie, či by sa filmová metropola nemohla stať symbolickým cieľom odvetného útoku.
Napätie zvýšil zmarený útok v New Yorku
Bezpečnostná situácia v Spojených štátoch sa vyostrila po incidente zo 7. marca 2026, keď polícia zabránila dvojitému útoku pri oficiálnej rezidencii starostu New Yorku.
Dvojica tínedžerov odpálila improvizované výbušné zariadenia po tom, čo sa podľa vyšetrovateľov radikalizovala sledovaním propagandistických videí extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na internete.
Americké ministerstvo spravodlivosti 9. marca potvrdilo, že proti podozrivým – Emirovi Balatovi a Ibrahimovi Kayumimu – bola vznesená obžaloba. Podľa úradov mali v blízkosti sídla Gracie Mansion odpáliť dve nálože v mene teroristickej organizácie IS.
Policajná komisárka Jessica Tischová uviedla, že vyšetrovanie ukázalo jasnú súvislosť s radikalizačným obsahom šíreným na internete.
Obavy z možného útoku na Hollywood
Podľa britského denníka Daily Star sa bezpečnostné zložky obávajú, že extrémisti by mohli využiť mediálne sledovanú udalosť, akou sú Oscary, ako potenciálny cieľ.
Práve preto je okolie Dolby Theatre v Los Angeles, kde sa ceremoniál koná, pod mimoriadne prísnou ochranou.
Federálne úrady vrátane FBI, ministerstva vnútornej bezpečnosti (Homeland Security) a polície Los Angeles (LAPD) koordinujú bezpečnostnú operáciu, ktorá má zabezpečiť ochranu účastníkov gala večera.
Hollywood Boulevard sa zmenil na pevnosť
Bezpečnostné opatrenia sa začali už týždeň pred samotným ceremoniálom. Časť Hollywood Boulevard bola uzavretá pre dopravu a oblasť je nepretržite monitorovaná policajnými hliadkami aj kamerovým systémom.
V okolí miesta konania sa nachádzajú jednotky SWAT, ktoré zabezpečujú približne kilometrový perimeter okolo divadla.
Na strechách susedných budov zaujali pozície ostreľovači a bezpečnostné tímy sa zameriavajú aj na možnosť útokov pomocou dronov.
Priestor okolo divadla je chránený betónovými bariérami a pevnými plotmi, ktoré majú zabrániť prípadnému bombovému útoku. Počas celého týždňa sú v oblasti prítomní aj tajní policajti a špecializované protiteroristické jednotky.
Stovky policajtov a prísne kontroly
V deň ceremoniálu bude podľa bezpečnostných plánov v oblasti nasadených najmenej 500 policajtov.
Okrem nich budú v širšom okolí operovať aj stovky príslušníkov Homeland Security.
Každé vozidlo prichádzajúce na podujatie prejde kontrolou pomocou skenerov a špeciálne vycvičených psov. Hostia aj účinkujúci budú pri vstupe prechádzať detektormi kovov.
Používať sa budú aj chemické testy, ktoré dokážu odhaliť stopy nebezpečných látok.
Experti upozorňujú na nepredvídateľné riziko
Súkromný bezpečnostný poradca, ktorý zabezpečuje ochranu viacerých známych osobností vrátane Leonarda DiCapria a rodiny Kardashianovcov, pre médiá uviedol, že rozsah opatrení je mimoriadny. „Navonok to môže vyzerať ako bežný oscarový týždeň, no bezpečnostné opatrenia sú extrémne intenzívne. Konflikt s Iránom spôsobil, že všetci sú v maximálnej pohotovosti,“ povedal.
Podobne sa vyjadril aj bezpečnostný expert Kent Moyer z World Protection Group. „Najviac ma znepokojuje scenár, keď sa objaví niekto, koho nikto neočakáva a zrazu sa objaví z ničoho nič,“ uviedol.
Protiteroristický analytik Aaron Cohen zdôraznil význam práce policajtov v civile. „Pri prevencii terorizmu je kľúčová schopnosť rozpoznania hrozby. Práve civilní policajti a bezpečnostní pracovníci dokážu zachytiť podozrivé správanie ešte predtým, než sa niečo stane,“ vysvetlil.