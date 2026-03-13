Hollywood je v pohotovosti: Hrozí útok Iránu na odovzdávaní cien Oscar! Nevídané bezpečnostné opatrenia

Oscar, Ilustračné foto (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Hollywood sa pripravuje na odovzdávanie cien Oscar, ktoré sa uskutoční 15. marca 2026. Atmosféru očakávania však sprevádzajú zvýšené bezpečnostné opatrenia, keďže americké úrady berú vážne hrozby možných odvetných útokov po eskalácii konfliktu s Iránom.

Filmový svet čaká na veľký večer

Filmový priemysel sa chystá na jeden z najprestížnejších večerov roka. V nedeľu 15. marca 2026 sa v Los Angeles uskutoční ceremoniál odovzdávania cien Oscar, na ktorom sa rozhodne o najlepších filmoch a výkonoch uplynulej sezóny.

O hlavnú cenu pre najlepší film sa uchádza pestrá zostava produkcií z rôznych krajín. Medzi nominovanými sa objavujú projekty z celého sveta.

Popri očakávaniach a oslave kinematografie však organizátorov aj bezpečnostné zložky zamestnávajú aj vážnejšie obavy. Po amerických leteckých útokoch na Irán sa objavujú špekulácie, či by sa filmová metropola nemohla stať symbolickým cieľom odvetného útoku.

Napätie zvýšil zmarený útok v New Yorku

Bezpečnostná situácia v Spojených štátoch sa vyostrila po incidente zo 7. marca 2026, keď polícia zabránila dvojitému útoku pri oficiálnej rezidencii starostu New Yorku.

Dvojica tínedžerov odpálila improvizované výbušné zariadenia po tom, čo sa podľa vyšetrovateľov radikalizovala sledovaním propagandistických videí extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na internete.

Americké ministerstvo spravodlivosti 9. marca potvrdilo, že proti podozrivým – Emirovi Balatovi a Ibrahimovi Kayumimu – bola vznesená obžaloba. Podľa úradov mali v blízkosti sídla Gracie Mansion odpáliť dve nálože v mene teroristickej organizácie IS.

Policajná komisárka Jessica Tischová uviedla, že vyšetrovanie ukázalo jasnú súvislosť s radikalizačným obsahom šíreným na internete.

Obavy z možného útoku na Hollywood

Podľa britského denníka Daily Star sa bezpečnostné zložky obávajú, že extrémisti by mohli využiť mediálne sledovanú udalosť, akou sú Oscary, ako potenciálny cieľ.

Práve preto je okolie Dolby Theatre v Los Angeles, kde sa ceremoniál koná, pod mimoriadne prísnou ochranou.

Federálne úrady vrátane FBI, ministerstva vnútornej bezpečnosti (Homeland Security) a polície Los Angeles (LAPD) koordinujú bezpečnostnú operáciu, ktorá má zabezpečiť ochranu účastníkov gala večera.

Hollywood Boulevard sa zmenil na pevnosť

Bezpečnostné opatrenia sa začali už týždeň pred samotným ceremoniálom. Časť Hollywood Boulevard bola uzavretá pre dopravu a oblasť je nepretržite monitorovaná policajnými hliadkami aj kamerovým systémom.

V okolí miesta konania sa nachádzajú jednotky SWAT, ktoré zabezpečujú približne kilometrový perimeter okolo divadla.

Na strechách susedných budov zaujali pozície ostreľovači a bezpečnostné tímy sa zameriavajú aj na možnosť útokov pomocou dronov.

Priestor okolo divadla je chránený betónovými bariérami a pevnými plotmi, ktoré majú zabrániť prípadnému bombovému útoku. Počas celého týždňa sú v oblasti prítomní aj tajní policajti a špecializované protiteroristické jednotky.

Stovky policajtov a prísne kontroly

V deň ceremoniálu bude podľa bezpečnostných plánov v oblasti nasadených najmenej 500 policajtov.

Okrem nich budú v širšom okolí operovať aj stovky príslušníkov Homeland Security.

Každé vozidlo prichádzajúce na podujatie prejde kontrolou pomocou skenerov a špeciálne vycvičených psov. Hostia aj účinkujúci budú pri vstupe prechádzať detektormi kovov.

Používať sa budú aj chemické testy, ktoré dokážu odhaliť stopy nebezpečných látok.

Experti upozorňujú na nepredvídateľné riziko

Súkromný bezpečnostný poradca, ktorý zabezpečuje ochranu viacerých známych osobností vrátane Leonarda DiCapria a rodiny Kardashianovcov, pre médiá uviedol, že rozsah opatrení je mimoriadny. „Navonok to môže vyzerať ako bežný oscarový týždeň, no bezpečnostné opatrenia sú extrémne intenzívne. Konflikt s Iránom spôsobil, že všetci sú v maximálnej pohotovosti,“ povedal.

Podobne sa vyjadril aj bezpečnostný expert Kent Moyer z World Protection Group. „Najviac ma znepokojuje scenár, keď sa objaví niekto, koho nikto neočakáva a zrazu sa objaví z ničoho nič,“ uviedol.

Protiteroristický analytik Aaron Cohen zdôraznil význam práce policajtov v civile. „Pri prevencii terorizmu je kľúčová schopnosť rozpoznania hrozby. Práve civilní policajti a bezpečnostní pracovníci dokážu zachytiť podozrivé správanie ešte predtým, než sa niečo stane,“ vysvetlil.

Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Výstava Motýlie krídla v Západoslovenskom múzeu
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!
Spaľovňa v Skalici nebude: Projekt definitívne stiahli zo stola
Požiare z vypaľovania trávy sú na Slovensku alarmujúco časté – hasiči vyzývajú na opatrnosť
YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí
Hollywood je v pohotovosti: Hrozí útok Iránu na odovzdávaní cien Oscar! Nevídané bezpečnostné opatrenia
Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Miliónové odmeny za informácie o iránskych lídroch: USA zverejnili zoznam mien
Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!
Príšerný rok Eda Sheerana: Súdne ťahanice, smrť priateľa a... Toto bolelo najviac!
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Čoskoro spoznáme víťazov Oscarov: TOTO sú nominácie!
Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!

VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest

Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí
Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Šokovaní policajti: Na mol opitý vodič zaspal na križovatke, nevedeli ho dostať z auta von! TOTO im stihol povedať
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny

