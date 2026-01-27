Ivana Gottová oslávila 50-ku vo veľkom štýle: TAJNÁ oslava na zámku a... Prísny ZÁKAZ!

PRAHA - Ivana Gottová (50) oslávila okrúhle jubileum vo veľkom štýle. Kým samotné narodeniny strávila v úzkom kruhu rodiny, o deň neskôr privítala na zámku množstvo známych tvárí zo sveta šoubiznisu. Oslava sa niesla v duchu diskrétnosti a hostia mali aj prísny zákaz!
Ivana Gottová, vdova po legendárnom spevákovi Karlovi Gottovi, 20. januára oslávila okrúhle jubileum. Päťdesiate narodeniny si najprv vychutnala v úzkom rodinnom kruhu – v spoločnosti svojich dcér Charlotte a Nelly, s ktorými strávila pokojný večer pri spoločnej večeri. Oslavy však týmto zďaleka neskončili. O deň neskôr nasledovalo veľkolepé pokračovanie v podobe narodeninového večierka na zámku Chateau Mcely neďaleko Prahy.
Podľa informácií denníka Blesk sa na podujatí stretli nielen blízki priatelia Ivany Gottovej, ale aj známe osobnosti českého šoubiznisu. Nechýbali medzi nimi herecká legenda Jiřina Bohdalová či speváčka Monika Absolonová, ďalej sa medzi hosťami objavili aj speváčky Ilona Csáková, Monika Absolonová, hudobník Michal David či podnikateľ Leon Tsoukernik, ktorý patrí k dlhoročným priateľom Ivany Gottovej.
Atmosféra večera mala byť výnimočná, no zároveň diskrétna. „Pozvala nás do Chateau Mcely, kúsok od Prahy. Boli sme tam v stredu a bolo to krásne. Ale platil prísny zákaz fotenia,“ prezradil pre spomínaný denník zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. Celý večer sa niesol v duchu dobrej nálady, hudby a tanca. Zaujímavosťou je, že v pozvánkach boli hostia požiadaní, aby nenosili žiadne dary. „Chcela sa hlavne vidieť s priateľmi, s ktorými sa dlho nevidela. Napriek tomu každý nejakú pozornosť priniesol,“ dodal ďalší zdroj.