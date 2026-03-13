Príšerný rok Eda Sheerana: Súdne ťahanice, smrť priateľa a... Toto bolelo najviac!

LOS ANGELES - Spevák Ed Sheeran dnes otvorene hovorí o období, ktoré ho psychicky takmer zlomilo. Keď bola jeho manželka Cherry Seaborn tehotná s ich druhou dcérou, lekári jej diagnostikovali nádor. A Sheeran priznáva, že práve vtedy sa mu život obrátil naruby. Tých tragédií bolo za jediný týždeň akosi priveľa...
Najhoršie na tom bolo načasovanie. Spevák totiž v rozhovoroch a podcastoch priznal, že správa o chorobe prišla v rovnakom týždni, keď sa mu zrútilo hneď niekoľko ďalších vecí. Cherry bola v tom čase v pokročilom štádiu tehotenstva. Lekári pri vyšetreniach objavili nádor, ktorý však nemohli okamžite liečiť.
„Mojej tehotnej žene diagnostikovali nádor. Nemohli ho liečiť až do pôrodu.“ Spevák priznal, že táto veta mu zostala v hlave a spôsobila obrovský šok. „Bol to čas obrovského strachu, depresie a úzkosti.“ Najťažšie preňho bolo, že ako manžel nemohol situáciu nijako vyriešiť. „Cítil som sa úplne bezmocný. Nemohol som nič urobiť, len čakať.“
Krátko nato zomrel jeho najlepší priateľ a človek, ktorý mu pomohol na začiatku kariéry, Jamal Edwards. Spevák si pamätá poslednú správu, ktorú si s ním vymenil. „Písali sme si večer o tom, že budeme na druhý deň natáčať video. O dvanásť hodín neskôr bol mŕtvy.“ Sheeran priznal, že práve táto kombinácia udalostí ho psychicky úplne vyčerpala.
Okrem toho spevák v tom čase riešil aj veľký autorský spor o plagiátorstvo jeho hitu Shape of You, ktorý nakoniec vyhral. „Moja žena mala nádor, môj najlepší priateľ zomrel a ja som čelil súdnemu procesu… všetko sa to stalo naraz.“
Sheeran priznal, že práve toto obdobie bolo momentom, keď sa psychicky ocitol na dne. „Mal som pocit, že sa topím.“ V tom čase podľa vlastných slov písal hudbu úplne inak než kedykoľvek predtým. Texty boli oveľa osobnejšie a temnejšie, pretože vznikali v období, keď sa bál o svoju rodinu.
Keď sa narodila ich druhá dcéra Jupiter, Cherry konečne mohla podstúpiť operáciu. Tá dopadla úspešne a ona sa zotavila. Pre Sheerana to však bola skúsenosť, ktorá mu úplne zmenila pohľad na život. „Keď sa niečo také stane človeku, ktorého milujete, zrazu všetko ostatné prestane byť dôležité.“ Spevák dnes otvorene hovorí, že najväčšou prioritou je preňho rodina – Cherry a ich dve dcéry.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%