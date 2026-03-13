Spaľovňa v Skalici nebude: Projekt definitívne stiahli zo stola

SKALICA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhovelo žiadosti spoločnosti GGES a zastavilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade zámeru výstavby zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastri mesta Skalica. Vyplýva to z rozhodnutia o zastavení správneho konania, ktoré je zverejnené na enviroportáli.
„Dňa 11. marca 2026 doručil navrhovateľ na MŽP SR žiadosť o zastavenie posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, a to na základe interného rozhodnutia navrhovateľa,“ priblížil envirorezort.
V Skalici sa vlani v decembri uskutočnilo miestne referendum, v ktorom obyvatelia mesta odmietli plánovanú výstavbu spaľovne. Na historicky prvom miestnom referende v Skalici, ktorého výsledok je platný, sa zúčastnilo 55,96 percenta oprávnených voličov. S výstavbou Centra ekologického hospodárstva (CEH) súhlasilo 175 občanov, proti výstavbe hlasovalo 6894 občanov. „Prísľub radnice z mája 2025, že o tejto téme rozhodnú občania v miestnom referende, bol dodržaný, vôľa občanov vyjadrená v referende bola rešpektovaná, samospráva prijala konkrétne rozhodnutia a dnes je už zámer investora aj oficiálne stiahnutý z procesu EIA,“ podčiarklo mesto Skalica v príspevku na sociálnej sieti. Skalická radnica zároveň deklarovala, že pokračuje v krokoch, ktoré zabezpečia, aby sa zákaz výstavby spaľovní stal súčasťou záväznej územnoplánovacej dokumentácie mesta prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.
Kraj bude situáciu ďalej sledovať
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič považuje stiahnutie zámeru z procesu EIA za zásadný a pozitívny krok, ktorý fakticky zastavuje aktuálny proces posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. „Z hľadiska zodpovedného prístupu k správe vecí verejných však budeme situáciu aj naďalej pozorne sledovať. Naším cieľom je, aby akékoľvek zámery v tomto území boli v úplnom súlade s verejným záujmom a potrebami obyvateľov Skalice, pričom budeme trvať na transparentnosti a dodržiavaní všetkých procesných pravidiel aj v budúcnosti,“ dodal.
Skaličania oslavujú spoločné víťazstvo
Predsedníčka výboru občianskeho združenia Skalica je pjekné mjesto Želmíra Macháčková, ktorá sa angažovala proti realizácii projektu CEH, stiahnutie zámeru z procesu EIA víta. „Keďže sme začiatkom roka zistili, že ministerstvo v procese EIA naďalej koná, dňa 3. marca sme ministerstvu adresovali žiadosť, aby kontaktovalo investora so žiadosťou o stiahnutie návrhu z procesu EIA. Sme radi, že k tomuto kroku napokon došlo,“ uviedla. Hovorí o výsledku spoločného úsilia Skaličanov. „Je dôležité, aby občania ani do budúcna nezabudli, kto aké stanovisko v tejto veci zastával a ako konal. Výstavba spaľovne v Skalici sa týmto končí, no život v meste pokračuje a prinesie nám aj ďalšie výzvy, ktorým budeme musieť spoločne čeliť,“ doplnila.
Zámer projektu CEH predložila spoločnosť GGES do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v januári 2025. Zariadenie malo byť schopné spracovať (energeticky zhodnotiť) až 130.000 ton odpadu ročne. Uvažovalo sa aj s rozšírením prevádzky pre ďalšie dva segmenty v jednej z lokalít na okraji mesta.