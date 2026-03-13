Šokovaní policajti: Na mol opitý vodič zaspal na križovatke, nevedeli ho dostať z auta von! TOTO im stihol povedať

ZLÍN - Dopravní policajti sú zvyknutí na rozličné udalosti, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú. Bohužiaľ, výnimkou nie sú ani vodiči pod vplyvom alkoholu, ktorých je na cestách stále mnoho. Z toho, čo však zažili naposledy, zostali zdesení. Ešte sa totiž nikdy nestretli s tým, že by vodič zaspal za volantom svojho vozidla na križovatke a nebol schopný sa po dychovej skúške z vozidla dostať von. Až doteraz.
Oznámenie o vodičovi, ktorý spal za volantom v križovatke na Benešovom nábreží v Zlíne, prijali českí policajti v stredu popoludní od cyklistky, ktorá prechádzala okolo. Dopravní policajti, ktorí prišli na miesto, sa nestačili čudovať.
"57-ročný muž nesúvisle blábolil, vysvetli však, že pred jazdou vypil liter tvrdého alkoholu. Tomu zodpovedala cifra, ktorú ukázal displej prístroja určeného na meranie množstva alkoholu v dychu - 4,3 promile. Keď policajti vyzvali mužov na opakovanie dychovej skúšky, ako im ukladá zákon, vodič už ďalšiu dychovú skúšku nezvládol. Vyzeral, akoby znova zaspal," opisuje situáciu policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková.
Policajti museli volať záchranárov
Policajti sa opitého vodiča snažili dostať von z vozidla, no márne. Dokonca to podľa slov hovorkyne vyzeralo, že muž stráca vedomie, preto zavolali záchranárov, s pomocou ktorých sa po niekoľkých dlhých minútach podarilo dostať muža von z vozidla a naložiť ho do sanitky. Lekár konštatoval, že muž nie je schopný prevozu do protialkoholickej záchytnej stanice a rozhodol o tom, že zatiaľ zostane v nemocnici.
"Akým spôsobom sa mužovi podarilo prejsť celým Zlínom, od nákupného strediska v Lúkach až na Benešovo nábrežie, kde zaspal, zostáva záhadou. Veľkým šťastím je, že sa počas tejto jazdy nikomu nič nestalo," dodáva Kozumplíková s tým, že presné množstvo alkoholu v jeho organizme zistia až z výsledkov lekárskeho vyšetrenia. Policajti mužovi zadržali vodičský preukaz.