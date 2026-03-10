MIMORIADNE Okolie Šamorína zasiahlo ďalšie ZEMETRASENIE!

(Zdroj: Topky)
ŠAMORÍN - V okolí Šamorína bolo dnes ráno krátko po 9. hodine ďalšie zemetrasenie.
Podľa údajov, ktoré zverejnilo Európske stredomorské seizmologické centrum zaznamenali epicentrum zemetrasenia o sile 3,1 magnitúdy 5 kilometrov od Šamorína a 19 kilometrov od Bratislavy. Neskôr silu zemetrasenia korigovali na 3,0 magnitúdy.
(Zdroj: emsc-csem)
Podľa slov čitateľky, ktorá sa v tom čase nachádzala v Šamoríne, bolo otrasy v meste zreteľne cítiť. Otrasy cítili aj obyvatelia okolitých obcí.
(Zdroj: Reprofoto - seismology.sk)
