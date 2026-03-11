NOVÉ FOTO Brucea Willisa: Pohľad naňho láme srdce!

LOS ANGELES - Pre fanúšikov na celom svete je sledovanie jeho súčasného osudu bolestivé. Bruce Willis bol dlhé roky akčným hrdinom, ktorí dokázal zaplniť kiná. Jeho život dnes vyzerá úplne inak než v časoch najväčšej slávy. Choroba ho oberá o všetky sily!
Legendárna hviezda akčných filmov, ktorú si diváci pamätajú ako neohrozeného hrdinu z množstva kultových snímok, dnes čelí náročnému životnému obdobiu. Hercovi Bruceovi Willisovi totiž pred časom diagnostikovali vážne ochorenie – frontotemporálnu demenciu, ktorá postupne ovplyvňuje jeho pamäť, správanie aj schopnosť komunikovať. Rodina oficiálne potvrdila jeho diagnózu v marci 2022.
Podľa najnovších fotografií z ulíc Los Angeles sa zdá, že zdravotný stav slávneho herca sa naďalej zhoršuje. Bruce sa pravidelne chodí previezť mestom autom, pričom ho sprevádza bodyguard alebo člen rodiny. Tieto pokojné jazdy sú jednou z mála aktivít, ktoré mu dnes prinášajú aspoň malú zmenu prostredia. Tentoraz však paparazzi zachytili moment, ktorý mnohým zlomí srdce. Herec počas jazdy v aute pokojne spal.
Vyzeral unavene a krehko – úplne inak, než si ho ľudia pamätajú z čias, keď na filmovom plátne stvárňoval neporaziteľných akčných hrdinov. Rodina Brucea Willisa už dlhší čas otvorene hovorí o jeho zdravotnom stave. Jeho blízki – vrátane manželky Emmy Heming Willis a bývalej manželky Demi Moore – stoja pri ňom a snažia sa mu zabezpečiť čo najpokojnejší a najdôstojnejší život.