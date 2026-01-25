Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!

BRATISLAVA - Nehoda Moniky Jákliovej už od začiatku vzbudzuje priveľa otáznikov. Ale aj odhalení. TV Markíza má k dispozícii komunikáciu zápasníka s Jákliovou. Pred pár mesiacmi mal dostať od sudcu zákaz sa k nej približovať.
O expartnerke Borárosa Monike Jákliovej (†31) po tragickej nehode vychádzajú na povrch stále nové informácie... Nie je žiadnym tajomstvom, že vzťah MMA zápasníka a Moniky v minulosti neraz prechádzal krízou, bol turbulentný, plný vzostupov i pádov, poznačený Gáborovou neverou aj druhých šancí. Spájala ich však dcéra Zorka. Po tragickej smrti Moniky zverejnil Boráros emotívne vyznania na Instagrame, kde sa s ňou lúčil. Pri prvej fotografii, kde drží v náručí čerstvo narodenú Zorku, napísal: „Ďakujem ti, že si ma ňou obdarovala.“ Na druhej snímke, kde sú všetci traja spolu, dodal: „Budem na ňu dávať pozor, kým je svet svetom.“ Navonok všetko nasvedčovalo tomu, že majú aj po rozchode priateľský vzťah posvätený láskou k dcére.
TV Markíza však priniesla informáciu, že nie je všetko "zlato, čo sa blyští". Podľa uznesenia súdu ich vzťah nebol taký, ako sa javí navonok. Do redakcie televízie prišla časť komunikácie, o ktorej odosielateľ tvrdí, že sa uskutočnila medzi Jákliovou a Borárosom. Písať si mali o autonehode z mája 2025. Boráros, ktorý sa aj po smrteľnej nehode vyjadril, že Monika nie je dobrá šoférka, jej mal po vlaňajšej autonehode napísať, že ho mrzí, že nezomrela alebo aspoň nezostala na invalidnom vozíku, uvádza web markiza.sk.
Faktom je, že Monika sa minulý rok v septembri obrátila na Okresný súd v Dunajskej Strede a žiadala, aby sa k nej Boráros nepribližoval a nekontaktoval ju, s výnimkou starostlivosti o spoločnú dcéru. Podľa uznesenia sa bála o život a ako dôkaz predložila komunikáciu so zápasníkom. Zneli v nej napríklad slová: „Idem domov, budeš plakať, to ti garantujem… Dostaneš takú facku, že sa po… napľujem ti do ksichtu, nech sa v tom utopíš… rozkopem ti hlavu.“
Boráros redaktorovi televízie priznal, že v minulosti posielal veľa správ, avšak k tým výhražným sa nevyjadril. Sudca konštatoval, že Jákliová vlani nepredložila žiadne trestné oznámenie či lekársku správu, ktorá by potvrdila, že Borárosove slovné vyhrážky by prerástli do fyzického útoku. „To však neznamená, že by komunikácia odporcu voči navrhovateľke nemala za následok ohrozenie jej duševnej integrity,“ píše sa však v uznesení súdu.
Boráros sa o nehodu zaujíma a vo videu na Instagrame tvrdí, že má veľa nezodpovedaných otázok, ale vraj aj informácií, ktoré nekonkretizoval. Okolnosti nehody vyšetruje polícia, ktorá žiada o pomoc aj verejnosť.