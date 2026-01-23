Posledné zábery z Monikinej (†31) jazdy smrti! Expartner Borároš: Považujem za dôležité povedať...

BRATISLAVA – Okolnosti nehody Moniky Jákliovej stále nie sú jasné! Vzbudzujú však množstvo podozrení a nezrovnalostí.
K tragédii, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, došlo v stredu 21.1. nadránom na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Monika vysokou rýchlosťou smerovala do Veľkého Medera a podľa informácií polície počas jazdy zišla z cesty a narazila do stromu. Napriek rýchlej pomoci záchranárov zraneniam podľahla v nemocnici krátko pred 6.00 hodinou ráno.
Portál parameter.sk získal kamerové záznamy, na ktorých je podľa všetkého zachytený Mercedes Moniky Jakliovej krátko pred tragickou nehodou. Tieto zábery však vzbudzujú veľa otáznikov a nezrovnalostí, týkajúcich sa smeru jazdy i časovej osi nehody.
Polícia aj Občianska stráž Slovenskej republiky preto vyzvala verejnosť k poskytnutiu kamerových záznamov a informácií o tragickej dopravnej nehode Moniky Jákliovej. Občianska stráž na sociálnej sieti uvádza, že sa podarilo vyšetrovanie posunúť dopredu a tvrdia, že majú údaje s presnosťou na hodiny a minúty o presných trasách pohybu osôb aj áut. „Časová os udalostí je v tejto chvíli takmer úplná. K definitívnemu uzavretiu celého prípadu chýba už len jeden posledný diel skladačky. Z tohto dôvodu žiadame verejnosť o trpezlivosť v rozsahu 1 až 2 dní, aby bolo možné všetky získané údaje dôsledne preveriť a vyhodnotiť,“ doplnilo občianske združenie.
Ako uvádza denník plus1den.sk, podľa neoficiálnych výsledkov pitvy bola Monika pod vplyvom omamných látok. K nehode sa vyjadril aj jej bývalý partner Gábor Boráros s tvrdením, že Roderik bol na mieste nehody a hľadal Monikin telefón. „Vieme aj to, že bol v takom stave, že nemohol šoférovať, musel mať šoféra. On bol v takom stave, aj keď prišiel za Monikou do nemocnice... Radšej potom odišiel, zmizol. On určite vedel, že v tom mobile, ktorý Monika stratila, že tam nájdu také veci, fotky alebo videá, ktoré by zodpovedali všetky naše otázky. Prečo išla tak rýchlo? Prečo išla v tomto smere? Prečo sa to vôbec stalo?! Jej mobil poslal SMS-ky vybraným kontaktom, že sa stala nehoda - aj jej presnú polohu. Lenže potom som dostal aj ďalšie SMS a tá posledná prišla z Komárna. Takže čávo ten mobil musel nájsť. Videl som to ja, ale aj Maya - Monikina mamička,“ zneli prekvapivé slová.
Do živého tnú aj slová Borárosa, ktorý nevie dcére odpovedať, kde je jej mama a o pomoc musel požiadať psychológov. Stojí tak pred najťažšou úlohou v živote i stále nezodpovedanou otázkou, ako vlastne k nehode došlo. „Niet pochýb o tom, že moja dcéra bude odteraz žiť so mnou, keďže som jej otec. Našťastie mám partnerku Doru, ktorá stojí pri mne, rovnako ako celá moja rodina. Považujem tiež za veľmi dôležité povedať, že si želám, aby rodina Moniky, jej mama aj súrodenci zostali v Zorinom živote. S jej bratom mám dobrý vzťah, aj on má dcéru, všetkých ich u mňa kedykoľvek rád privítam, rovnako aj Monikinu mamu. Aj jej som to povedal, no je pochopiteľné, že je teraz vo veľmi zlom psychickom stave, možno si ani nepamätá, že sme sa o tom rozprávali,“ priznal zápasník MMA pre maďarský denník Blikk.