Nové správy od POLÍCIE v prípade SMRTI Moniky Jákliovej (†31) a... Už je známy aj dátum POHREBU!

BRATISLAVA - Smrť Moniky Jákliovej (†31) otriasa maďarskou i slovenskou verejnosťou. Prípad stále nie je vyriešený, no aktuálne polícia zverejnila ďalšie vyjadrenie. Takisto je známy už aj dátum poslednej rozlúčky!
Monika Jákliová prišla o život pri tragickej autonehode medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál. Už v prvých momentoch polícia uverejnila dôležité informácie ohľadne nešťastnej udalosti. „Policajti dnes (21.1), krátko pred štvrtou hodinou rannou, prijali oznámenie o dopravnej nehode na ceste prvej triedy č. I/63 v smere od mesta Veľký Meder na obec Dolný Štál v okrese Dunajská Streda," písalo sa v ich stanovisku.
„Podľa doteraz zistených informácií mala vodička vozidla zn. Mercedes z doposiaľ nezistených príčin v zákrute zísť mimo vozovku vpravo a naraziť do stromu. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť. 31 ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde žiaľ zraneniam podľahla. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vodičov vyzývame, aby boli na cestách maximálne opatrní!" informovala polícia tesne po nehode.
Po tragickej udalosti sa začali šíriť internetom rôzne konšpirácie, ktoré však neboli nikým potvrdené, a preto teraz policajti vyzývajú ľudí, aby s tým prestali. „Žiadame verejnosť, aby nešírila neoverené a zavádzajúce informácie v online priestore, nakoľko sťažujú vyšetrovanie tejto tragickej dopravnej nehody, a tiež aby brali ohľad na pozostalú rodinu," vyjadrili sa na sieti Facebook.
Prípadom sa od prvého momentu intenzívne zaoberajú a riešia ho ako dopravnú nehodu. „Dopravní policajti doposiaľ vykonali v rámci vyšetrovania tragickej udalosti, pri ktorej prišla o život 31-ročná vodička, množstvo potrebných úkonov a zabezpečili tak dostatok dôkazov smerujúcich k tomu, že udalosť naďalej vyšetrujú ako dopravnú nehodu. Doposiaľ nebolo v súvislosti s udalosťou zistené žiadne protiprávne konanie inej osoby," dodali muži zákona.
Už sú známe aj detaily poslednej rozlúčky so zosnulou. „Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude 29.1.2026 o 11:00 hod. v smútočnom dome na cintoríne v Dolnom Štáli," píše sa v parte. Parte nájdete v galérii.