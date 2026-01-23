Nehoda Jákliovej (†31) má stále viac otáznikov: Pátranie po kamerových záznamoch a tajomné slová Borárosa

BRATISLAVA – Tragická smrť Moniky Jákliovej (†31) stále nedáva spávať nielen jej blízkym, ale ani verejnosti. Kým polícia pracuje s verziou dopravnej nehody, na povrch sa dostávajú nové informácie, ktoré vyvolávajú čoraz viac otáznikov. A tých je momentálne viac než odpovedí.
Monikin expartner Gábor Boráros na svojom Instagrame zdieľal príspevok z Facebooku Občianskej stráže Slovenskej republiky, v ktorom zaznela naliehavá výzva. „Hľadáme osoby, ktoré majú kameru pri ceste I/63 na úseku: Veľký Meder – Bodza – Tôň – Nová Stráž a Dolný Štál – Dolná Bar – Kútniky. Ak vlastníte bezpečnostnú, vstupnú alebo inú kameru na uvedenom úseku, budeme veľmi vďační, ak nás budete kontaktovať,“ uvádza sa vo výzve poriadkovej a hliadkovej služby. Prečo je potrebné spätne zhromažďovať kamerové záznamy z celej trasy? Čo presne sa dialo v osudnú noc pred tragickou nehodou?
Boráros zároveň naznačil, že má k dispozícii informácie, ktoré môžu verejnosť poriadne zaskočiť.
„Mám aj ja čo povedať k tomu, čo sa stalo. Tiež mám otázky, ktoré ma nenechajú na pokoji. Dnes si utriedim tieto myšlienky v poobedňajších hodinách,“ napísal, čím rozpútal lavínu špekulácií. Ďalším veľkým otáznikom zostáva, kam sa Monika v neskorých nočných hodinách vybrala a prečo neprimerane rýchlo letela na zľadovatelej ceste. Pozornosť púta aj fakt, že mala byť podľa medializovaných informácií len veľmi sporo odetá, čo vyvoláva ďalšie otázky o tom, za akých okolností a v akom psychickom rozpoložení si sadla do auta.
Na sociálnych sieťach sa medzi komentármi čoraz častejšie objavujú správy o tom, že Monika mala pred niekým utekať. Niektorí diskutujúci dokonca naznačujú, že jej vzťah so snúbencom nemusel byť taký idylický, ako sa navonok prezentoval na sociálnych sieťach. Objavuje sa aj informácia, ktorá vzbudzuje mimoriadnu pozornosť – podnikateľ Roderik Dobosi, s ktorým sa Monika zasnúbila len tri mesiace pred smrťou, sa mal podľa viacerých komentárov nachádzať na mieste nehody už pri príchode záchranných zložiek. Medzi ľuďmi sa zároveň šíri tvrdenie, že ho viac než zdravotný stav snúbenice zaujímalo, kde sa nachádza Monikin telefón.
Čo sa skutočne odohralo v osudnú noc? Odkryl by pravdu Monikin mobil? Prečo je potrebné zháňať kamerové záznamy z celej trasy? Tragická nehoda, pri ktorej vyhasol život mladej mamičky je zahalený tajomstvom a pravda, ak sa ju vôbec podarí odhaliť, môže byť oveľa zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá...