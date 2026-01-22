Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Namiesto svadby pohreb! Jákliová (†31) sa 3 mesiace pred smrťou zasnúbila: Budúceho manžela tajila

BRATISLAVA - Osud vie byť krutý. Monika Jákliová (†31), ktorá tragicky zahynula pri dopravnej nehode, mala pred sebou novú životnú kapitolu plnú plánov a šťastia. Len tri mesiace pred smrťou sa zasnúbila a tešila sa na spoločnú budúcnosť po boku muža, ktorého identitu úzkostlivo strážila pred verejnosťou.

Ani po turbulentnom vzťahu s MMA zápasníkom Gáborom Borárosom Monika na lásku nezanevrela. Naopak. Jej srdce si získal vyšportovaný muž, ktorý jej opäť vrátil úsmev na tvár. Práve tohto partnera si však Monika nechávala len pre seba – neprezrádzala jeho identitu, nezdieľala detaily zo súkromia a na sociálnych sieťach ho veľmi rafinovane zakrývala.

Verejnosť si mohla jej vyvoleného všimnúť len sporadicky. Na fotografiách bol často otočený chrbtom k objektívu alebo mal tvár zakrytú srdiečkom. O to väčšie prekvapenie prišlo v októbri minulého roka, keď sa Monika pochválila zásnubným prsteňom. Romantické zásnuby prebehli počas dovolenky v Dubaji. Jej partner pred ňou pokľakol a Monika bola šťastná. Zo záberov bolo cítiť radosť, pokoj a pocit istoty, že po búrlivých vzťahoch konečne našla niekoho, s kým chce stráviť život.

Namiesto plánovanej svadby však prišla tragédia, ktorá všetko zmenila. Monikin život sa náhle skončil a radosť vystriedal hlboký smútok. Bez mamy zostala trojročná dcérka Zora, bez partnerky muž, s ktorým sa mala postaviť pred oltár. Tento skutočný príbej je, bohužiaľ, mrazivou pripomienkou toho, ako rýchlo sa dokáže šťastie zmeniť na bolesť. Láska, ktorú si chránila pred svetom, sa skončila skôr, než stihla započať novú kapitolu.

