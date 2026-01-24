Otvorená spoveď Petra Jandu o trans vnučke: Tranzícia nebola jednoduchá... ROZVOD!

Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

PRAHA - Hudobník Petr Janda otvorene prehovoril o svojej vnučke Matylde, ktorá prešla tranzíciou. Rodina jej vyjadrila plnú podporu, no zmena priniesla aj náročné životné situácie – rozvod, pracovné komplikácie aj nový začiatok v osobnom živote.

Legendárny český hudobník Petr Janda má namiesto vnuka vnučku. Z Matúša, tak ako ho všetci poznali, je dnes Matylda. Rodina to prijala bez predsudkov. A ako Janda zdôrazňuje, dôležité je jediné – že je konečne sama sebou a cíti sa šťastná. „Asi pred dvoma rokmi nám Matúš povedal, že sa cíti byť ženou. A tak je z vnuka teraz vnučka, no. Jednoducho sa to stalo,“ povedal spevák kapely Olympic pre Blesk.

Spočiatku si myslel, že by mohlo ísť len o prechodné obdobie, no keď Matylda prišla na rodinné stretnutie už ako žena, bolo mu jasné, že ide o vážne a definitívne rozhodnutie. „Keď s tým prišla predvlani, hovoril som si, že to možno bude len prechodné, ale keď na ďalšie stretnutie prišla v ženských šatách, pochopil som, že je to definitívne,“ prezradil zase pre eXtra.cz. Matylda čoskoro oslávi 35 rokov a podľa starého otca si prešla náročným obdobím.

Tranzícia pre ňu nebola jednoduchá, no dnes pôsobí vyrovnane. Operatívnu zmenu pohlavia zatiaľ nepodstúpila, čo však podľa Jandu nič nemení na tom, kým je. Okrem osobného života riešila aj pracovné problémy. Ako IT špecialistka má vlastnú firmu, no po tranzícii zaznamenala pokles zákaziek. Výrazná zmena prišla aj v jej rodinnom živote. Počas štúdia v Japonsku sa Matúš zoznámil so ženou pochádzajúcou z Taiwanu, s ktorou sa neskôr zosobášili. Majú spolu syna Pepíčka, ktorý je zatiaľ jediným Jandovým pravnukom.

Po tranzícii však muselo manželstvo skončiť, keďže česká legislatíva neumožňuje sobáš osôb rovnakého pohlavia. Vzťahy v rodine však zostali korektné. Bývalá manželka má pre situáciu pochopenie a umožňuje Matylde byť so synom kedykoľvek. „Našťastie má jeho, dnes už bývalá, manželka pochopenie. Dá jej Pepu, kedykoľvek chce, vychádzajú si v ústrety, funguje to,“ uisťuje Janda. „A Maty má znovu priateľku,“ doplnil s tým, že s Matyldou sú stále v pravidelnom kontakte. Matylda je dcérou Jandovho zosnulého syna Petra, ktorý zomrel v roku 2001 vo veku 34 rokov.

