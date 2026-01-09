Papp sa roky dištancuje od šoubiznisu: Silné slová na adresu celebrít a... Stratil TÚTO výhodu!

BRATISLAVA - Spevák Robo Papp bol roky súčasťou šoubiznisu, ktorý mu priniesol slávu aj peniaze. Napriek tomu sa rozhodol z tohto sveta nadobro odísť. Aktuálne sa k celej tejto situácii vyjadril. Fú, silné slová!
Robo Papp bol roky súčasťou slovenského šoubiznisu. Spevák dostal zhruba po roku pôsobenia v RTVS, v relácii Tajomstvo mojej kuchyne, padáka. Odvtedy sa moderátorsky v televízii neangažoval. Diváci ho mohli vidieť aj v Chart Show či Bez servítky. Skratka žil život, ktorý navonok pôsobí ako splnený sen. Dnes však otvorene hovorí, že by sa k nemu už nikdy nevrátil. Pred rokmi sa rozhodol zo sveta šoubiznisu odísť nadobro – a svoje rozhodnutie považuje za jedno z najlepších v živote.
Robo Papp rozbehol KONTROVERZNÝ BIZNIS: Žiaden účtovný doklad, žiadne dane... VLASTNÉ PRAVIDLÁ!
Ako sám priznáva, kedysi žil spôsobom, ktorý považuje za typický pre väčšinu ľudí v západnej spoločnosti. Veril, že všetko v živote je výsledkom náhody – úspech, choroby, zdravie aj osud. Zodpovednosť za vlastný život vnímal skôr ako niečo, čo má v rukách systém, lekári či okolnosti. „Veril som, že som sa tu ocitol náhodou, že som mal šťastie, že sa mi podarilo dostať sa tam, kde som chcel byť, že každú chorobu som “chytil” náhodou, chodil som si poctivo a pravidelne k lekárom pre lieky," napísal v úvode.
K šoubiznisu patrili aj večierky a časté pitie alkoholu. Navonok úspešný život sa postupne začal podpisovať aj na jeho fyzickom a psychickom stave. „Pravidelne som pil alkohol na každej akcii kde som spieval, mal som také tie podliate vodnaté oči, ako môžeš vidieť na mnohých slávnych hercoch a moderátoroch, na ktorých sa pravidelne pozeráš v tv," pokračoval. Robo Papp otvorene hovorí, že šoubiznis mal jednu nespornú výhodu – peniaze. Ak je človek žiadaný, dokáže za jeden deň zarobiť to, čo iní za celý mesiac.
„Malo to jednu jedinú výhodu. Viac som zarábal. Keď si súčasťou šoubiznisu a chodíš pravidelne do všetkých televíznych a rozhlasových relácií, môžeš za deň zarobiť toľko, čo iný človek za mesiac v práci a potom si môžeš týždeň “váľať šunky”," priznal. „Tam výhody končia,“ hovorí dnes s odstupom. Neustála pozornosť, tlak verejnosti, povrchné vzťahy a životný štýl, ktorý ide často proti zdravému fungovaniu človeka, postupne prevážili nad finančnými benefitmi. S odstupom času Robo hovorí, že by svoj súčasný život za ten predošlý nikdy nevymenil. Aj napriek nepríjemnostiam, ktoré so sebou vedomý a zodpovedný život prináša, cíti vďačnosť.
