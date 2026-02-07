Šokujúce slová Roba Pappa: Niektorí naši umelci upísali dušu diablovi!

BRATISLAVA - Spevák Robo Papp sa v sérii vyjadrení na sociálnych sieťach zamýšľa nad fungovaním českého a slovenského hudobného prostredia. Poukazuje na niektoré javy, ktoré mu prídu nejasné alebo nelogické, a otvára otázky týkajúce sa rýchleho úspechu vybraných interpretov.
Spevák Robo Papp zverejnil sériu vyjadrení na sociálnych sieťach, v ktorých sa otvorene zamýšľa nad fungovaním českého a slovenského šoubiznisu. Jeho slová nadväzujú na dlhodobo známe kritické postoje voči globálnemu zábavnému priemyslu. „Dlhodobo hovorím o tom, ako Hollywoodu aj svetu vládnu satanisti, pedofili a kanibali…“ uviedol Papp a následne si položil otázku, ktorá podľa neho zostáva bez odpovede: „Čo ale taký český a slovenský šoubiznis…?“
Papp sa roky dištancuje od šoubiznisu: Silné slová na adresu celebrít a... Stratil TÚTO výhodu!
Spevák zdôraznil, že konkrétne mená uvádzať nebude. Tvrdí, že mnohých ľudí z brandže pozná osobne, no zároveň priznáva, že nemá priame dôkazy, ktoré by mu umožňovali kohokoľvek verejne obviňovať. „Keďže väčšinu osobne poznám a nemám priame dôkazy, nebudem spomínať konkrétne mená, ale nechám na vás, aby ste sa zamysleli…“ vysvetlil. Jeho zamyslenie sa týka najmä zvláštneho vývoja kariér niektorých interpretov.
Papp poukazuje na podľa neho neštandardný fenomén: umelcov, ktorí síce disponovali vysokými číslami na sociálnych sieťach, no dlhodobo nedokázali vypredať samostatné koncerty. „Sú tu speváci a raperi, ktorí síce mali na sociálnych sieťach veľké čísla, ale nikdy nemali svoj väčší samostatný koncert…“ tvrdí spevák. Podľa neho boli odkázaní na spoločné vystúpenia alebo festivaly: „Vždy sa museli pospájať viacerí interpreti, aby vypredali kultúrny dom… nikdy žiadny vypredaný samostatný koncert.“