Skrytý význam tetovania Dominiky Mirgovej: S touto ženou ho majú rovnaké

TRNAVA - Známi speváci a moderátori sa spojili na druhom ročníku charitatívneho Dňa snehových vločiek. Podujatie pomôže deťom so zdravotným znevýhodnením získať potrebné pomôcky.
Regionálny úrad školskej správy v Trnave je zriaďovateľom škôl a školských zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením s krajskou pôsobnosťou. Inšpirovaní krásnou rozprávkou Zázrak padajúcich snehových vločiek a jej hlavným hrdinom, malým škovránkom narodeným bez krídel, sa rozhodli pripraviť II. ročník charitatívneho podujatia "Deň snehových vločiek".
Pútavý program sa podarilo vytvoriť aj vďaka známym hosťom a spevákom - nechýbali Dominika Mirgová, Majself, Yael, Ema Drobná či moderátor Juraj Bača. Čo umelcom pripomína snehová vločka? „Pre mňa to je symbol, ktorý budem mať vždy spätý s maminou... narodila som sa 23. decembra a mamina hovorila, že keď som sa narodila, padali najväčšie vločky... dokonca sme si dali rovnaké tetovanie vločky,“ povedala Dominika. Rovnako má snehové vločky späté s detstvom aj Juraj Bača či Majself: „Vráti ma to do obdobia bezstarostného dospievania.“
Rovnako krásne detstvo chcú vytvoriť svojim potomkom aj účinkujúci speváci. Príchod dieťaťa na svet znamenal pre ich rodiny významný míľnik. „Zmenilo sa úplne všetko, v tom najlepšom zmysle. Všetko dostalo zmysel - aj tá moja práca, aj tá moja snaha zanechať po sebe niečo pozitívne, to všetko sa spojilo a zhmotnilo našim synčekom... aj keď to má úskalia, veľmi ťažko sa odchádza z domu...“ priznal Juraj Bača a ak by sa dalo, do snehovej vločky by vložil želanie, aby si ľudia začali viac všímať jeden druhého. A Majself? „Aby všade, kde snehová vločka padne na zem, priniesla zdravie, šťastie, balans, harmóniu a pokoj v dušiach,“ uzavrel.
Súčasťou pogramu bola aj tombola, tvorivé dielne či predaj výrobkov žiakov. „V tomto roku získané finančné prostriedky venujeme niekoľkým deťom z našich škôl. Vyberali sme ich po dôkladnom preskúmaní ich rodinnej a zdravotnej situácie v spolupráci s riaditeľom a triednym učiteľom školy. Sú to deti, ktorým rodičia častokrát nedokážu zadovážiť či už potrebnú zdravotnícku pomôcku, pomôcky do školy, alebo im nemôžu splniť malý sen,“ povedala Marta Gubrická, riaditeľka regionálneho úradu školskej správy v Trnave.