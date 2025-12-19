Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé

BRATISLAVA - Trpká príchuť Vianoc! Hudobníka Felixa Slováčka čakajú prvé Vianoce bez milovanej dcéry Aničky a už teraz priznáva, že to bude nesmierne ťažké.
Niektoré pocity sa jednoducho nedajú oklamať a Felix Slováček o tom vie svoje. Hudobník, ktorý tento rok utrpel obrovskú stratu a prišiel o milovanú dcéru Aničku bude mať s rodinou smutné Vianoce. „Nedokážem povedať, ako to zvládnem, pretože akákoľvek spomienka ma mučí, a preto chcem niekde hrať a niekde byť, pretože s tou hudbou je to prijateľnejšie,“ priznal a v čase rozhovoru ešte nevedel, ako budú tohtoročné Vianoce vyzerať. „Ešte sme sa o tom so synom ani s Dádou nerozprávali, ale asi v Prahe,“ dodal Slováček, ktorý má však hlavu v smútku aj z iného dôvodu - a tým je práve Dáda. Tá si totiž do svedomia nevstúpila ani po strate milovanej dcéry. „Ja to neviem posúdiť, ona má rada víno a ja jej nemôžem brániť v tom, čo má rada. Niekedy je to viac, niekedy je to menej... a ja sa v tom nebudem angažovať,“ povedal bez akýchkoľvek príkras.
Smrť Aničky je rovnako bolestivá téma aj pre syna Felixa. Slováček priznal, že každý to zvláda po svojom… doma sa o tom však nahlas nehovorí. „My sa o tom nerozprávame.“ A jeho prianie do nového roka? Legendárny hudobník prekvapil priznaním, ktoré by čakal málokto.
Ako sme písali vyššie, náplasťou na boľavé rany je pre Felixa hudba. Preto nechýbal ani na narodeninovom koncerte Sisy Sklovskej, s ktorou sa poznajú už hádam 40 rokov. „Poznáme sa ako kamaráti, nič iné medzi nami nie je. Ona je krásna a ja milujem krásne ženy...“ Koho - alebo skôr - koľko ich má svojom boku? Trefná odpoveď...