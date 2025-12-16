Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!

BRATISLAVA - Štefan Skrúcaný a Peter Stašák sú ľudia, ktorých spája dlhoročné a pevné priateľstvo. Známy zabávač nechýbal ani na jeho narodeninovej oslave – a pri tej príležitosti vytasil dar, ktorý sa len tak nevidí: svoju vlastnú „limitku“!
Skrúcaný si vymyslel vlastný ALKOHOL, pôjde o LIMITKU: Unikli prvé fotky vzácneho destilátu!
No a ako ide Skrúcaného limitovaná edícia na odbyt? „Myslím si, že veľmi dobre, hlavne veľmi veľa kamarátov sa po tom zháňa, čo sa veľmi teším. My to nepredávame nejako masovo... veľmi fajn a je to taká symbolika. Trošku aj spomienka na niektoré roky, ktoré som strávil s kamarátmi, keď sme chodili hrávať po Slovensku a žili sme, pili sme a život bol, ako hovorí môj kamarát, "bombička",“ zaspomínal na "život gombičku" s úsmevom Skrúcaný.
A keďže sa blížia sviatky, padla aj logická otázka – ktorý z jeho štyroch druhov alkoholu bude kraľovať ich vianočnému stolu. „My klasici sme viac-menej na hruškovici a keď tam budú nejaké dámy, tak to bude marhuľovica. Niekedy je dobré, keď majú tie nápoje izbovú teplotu, aby človek pocítil, z akého je to ovocia. Aj v mladosti som bol toho presvedčenia, že všetko treba mať v mrazničke, a to je presne tá chyba… lebo nezistíš, aké ovocie piješ.“ A čím si pripije Erika? Tak to by ste sa čudovali... zážitky z minulosti hovoria za všetko.