Topmodelka Sklenaříková na nepoznanie: Barbie hriva je už minulosť… Fíha, úplne iná žena!

PRAHA - Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková (54), známa najmä svojimi legendárnymi dlhými nohami a blond hrivou, všetkých poriadne prekvapila. Na charitatívny galavečer Terezy Maxovej v Prahe dorazila s úplne novým účesom.
Adriana sa rozhodla zbaviť svojej typickej barbie hrivy a zvolila trendový krátky strih nazývaný dolce vita crop. Je to trendy krátky účes, ktorý má podtrhnúť krásnu tvár, sebavedomie a eleganciu, a navyše ubrať roky. Čo sa asi aj podarilo, no na prvý pohľad vyzerá modelka skôr ako model.
Nový účes však prináša aj praktické benefity. Krátke vlasy zjemňujú ostré rysy tváre, pôsobia sviežo a moderne, a Adriana tak dokazuje, že aj po päťdesiatke sa dá byť odvážna, experimentovať a stále byť ikonou štýlu. Modelka svojim lookom ukazuje, že vek nie je prekážkou pre zmenu ani pre odvážne módne rozhodnutia.
Na galavečeri Sklenaříková predviedla nielen nový účes, ale aj typickú eleganciu a pôvab, ktorý ju sprevádza už desaťročia. S očarujúcim úsmevom a sebaistým vystupovaním si okamžite získala zrak všetkých prítomných.
Adriana Sklenaříková tak opäť potvrdila, že vie prekvapiť a udržať si pozornosť médií aj fanúšikov – tentokrát nie dlhými vlasmi, ale krátkym, odvážnym účesom, ktorý už navždy zmenil jej ikonický look. A hoci niektorí fanúšikovia stále ostávajú v šoku, modelka ukazuje, že odvaha a sebavedomie sú vždy najlepšou vizitkou.
