Adriana Sklenaříková ODHODILA svoju korunu KRÁSY: Wau, to je ZMENA!

Adriana Sklenaříková (Zdroj: TASR/Marko Erd)

Len máloktorá Slovenka bola tak úzko spätá so svojím vzhľadom ako práve Adriana. Jej dlhé zlatisté vlasy boli nielen symbolom ženskosti, ale aj súčasťou jej módnej identity, ktorú si roky držala na najvyššej úrovni. A práve preto vyvolala jej najnovšia premena taký rozruch.





Adriana Sklenaříková s novým účesom. (Zdroj: Instagram)

Na fotke, ktorú zverejnila na sociálnej sieti, pózuje s novým zostrihom, ktorý jej odhaľuje krk, zvýrazňuje lícne kosti a dodáva celej tvári úplne nový výraz. Už to nie je tá jemná blondínka z tituliek magazínov – toto je iná Adriana. Silnejšia. Sebavedomejšia. Žena, ktorá vie, čo chce. A hoci sa o jej vzťahu s francúzskym spevákom a porotcom šou The Voice Marcom Lavoineom šepká už dlhšie, zdá sa, že až teraz sa rozhodla verejne ukázať aj vnútornú premenu. Nový muž, nový pohľad na život a... nový účes.Rozchod s bývalým manželom Aramom Ohanianom bol pre Sklenaříkovú obrovskou ranou, ale, zdá sa, že táto etapa je už pre ňu uzavretá a s elánom vstupuje do tej ďalšej. Krátke vlasy jej akosi prirodzene sedia. Pristane jej zrelosť, štýl aj úprimnosť, s akou ukazuje svetu, že sa nebojí zmeny. Vyzerá sviežo, moderne, a najmä – skutočne šťastne. Adriana Sklenaříková síce zložila svoju slávnu korunu krásy, ale dnes žiari ešte viac než predtým.