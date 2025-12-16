Čakajú nás biele Vianoce? Meteorológovia majú jasno: Zabudnite na sánkovačku v nížinách

BRATISLAVA – Sny o bielych Vianociach sa pre väčšinu Slovákov opäť rozplývajú. Najnovšie meteorologické modely naznačujú, že tohtoročné sviatky sa budú niesť v znamení inverzného charakteru počasia. Snehu sa dočkajú len tí, ktorí zamieria do hôr.
Stabilné a suché počasie drží Slovensko už niekoľko týždňov. Hoci sa pred Vianocami črtá mierna zmena, sneženie v nížinách je zatiaľ veľmi nepravdepodobné. Aktuálne predpovede hovoria skôr o pokračujúcej inverzii a minimálnych zrážkach. Informuje o tom portál imeteo.sk.
Po snehovej kalamite z konca novembra ovplyvňuje počasie na Slovensku rozsiahla tlaková výš. Tá prináša stabilné, suché a málo dynamické počasie, ktoré sa prejavuje najmä inverziami – v nižších polohách je chladno, hmlisto a zamračene, zatiaľ čo vo vyšších polohách je citeľne teplejšie.
Zmena sa začne rysovať počas víkendu, keď nad západnú Európu postúpi studený front a nad Stredomorím sa prehĺbi tlaková níž. Tá by mala výraznejšie ovplyvniť počasie najmä v alpskej oblasti. Slovensko však zostane bokom. Predpovede naznačujú, že výraznejšie zrážky sa našej oblasti zatiaľ vyhnú a do Vianoc sa budeme nachádzať v takzvanej zrážkovej diere.
Prvé zrážky až počas Vianoc?
Podľa aktuálnych výstupov meteorologických modelov by sa prvé slabšie zrážky mohli na naše územie dostať až počas vianočných sviatkov. Ani vtedy sa však neočakáva výrazný vpád studeného vzduchu, ktorý by zaručil plošné sneženie v nižších polohách. Rozhodujúca bude poloha a sila tlakovej výše, na ktorej okraji sa Slovensko pred Vianocami ocitne, ako aj rozsah tlakovej níže nad Alpami. Vývoj je zatiaľ pomerne neistý.
Pravdepodobnosť bielych Vianoc tak podľa meteorológov výrazne klesá. Sneženie do sviatkov nie je vylúčené úplne, no šance na súvislú snehovú pokrývku, najmä v nížinách, sú aktuálne nízke. Výraznejšia zmena počasia, vrátane ochladenia, by mohla prísť najskôr počas Vianoc alebo v závere roka. Aj tento scenár je však zatiaľ zaťažený veľkou mierou neistoty.