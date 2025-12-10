Wonderbra ju vyniesla medzi topmodelky: Sklenaříková prezradila, ako vyhrala konkurz, to by ste si NETRÚFLI!

PRAHA - Adriana Sklenaříková Karembeu (54) sa dnes radí medzi svetové topmodelky, no cesta na vrchol nebola úplne tradičná. Jej meno preslávila najmä ikonická reklama na podprsenku, ktorá jej otvorila dvere do modelingového sveta.
V Show Jana Krausa prezradila, ako sa jej podarilo vyhrať konkurz, ktorý jej zmenil život. A priznala, že jej trik bol dosť odvážny! „Vtedy ešte neboli plastické operácie, takže push-up podprsenka bola najväčším hitom. Robil sa na ňu obrovský casting. Bolo tam asi 10-tisíc dievčat a ja som si nemala, čo do tej podprsenky dať, tak som si tam natlačila ponožky… a potom som vyhrala,“ smiala sa Sklenaříková.
Reklama na Wonderbru ju katapultovala medzi topmodelky a otvorila jej cestu do sveta módy. Neskôr sa vydala za slávneho futbalistu Christiana Karembeu a po rozvode sa dala dokopy s podnikateľom Aramom Ohanianom, s ktorým má sedemročnú dcéru Ninu. Dnes je šťastná po boku francúzskeho speváka Marca Lavoina, ktorého tajne milovala mnoho rokov. „Pred dvoma rokmi som napísala knihu a robila promo. Na konci sa ma spýtali, aká je moja obľúbená pieseň. A ja tohto speváka milujem už 27 rokov, naučila som sa z jeho piesní francúzštinu, tak som povedala, že to je moja obľúbená pieseň a priznala som, že som do toho chlapa zamilovaná, ale on to nevie. A on sa to dozvedel a zavolal,“ opisuje začiatok ich vzťahu.
Modelka dnes pendluje medzi Marokom, kde vlastní hotel, a Parížom, kde natáča seriály a reality show. Nedávno dokončila francúzsku verziu reality show Zrádci, ktorú opisuje ako psychicky náročnú. Z času na čas ale zavíta aj do svojej rodnej krajiny. A tak, keď nabudúce uvidíte ikonickú Wonderbru, spomeňte si na slovenskú krásku, ktorá vďaka nej a jednej šikovnej finte dokázala vyletieť až na svetový modelingový Olymp.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%