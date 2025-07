Nohy až PO ZEM a ešte ĎALEJ... Sklenaříková OHÚRILA Paríž: Na tento POHĽAD len tak NEZABUDNETE!

Modelka Adriana Sklenaříková na prehliadke návrhára Stéphana Rollanda v Paríži. (Zdroj: Instagram)

PARÍŽ - Slovenská rodáčka Adriana Sklenaříková opäť dokázala, že v móde nepatrí do minulosti. Na prehliadke haute couture návrhára Stéphana Rollanda v Paríži zažiarila ako hostka a pripomenula svetu, prečo bola kedysi zapísaná v Guinessovej knihe rekordov. Jej neuveriteľne dlhé nohy, ktoré sa stali jej poznávacím znamením, ešte stále berú dych.

Slovenská rodáčka Adriana Sklenaříková, ktorá už desaťročia žije vo Francúzsku a svoj život rozdeľuje medzi Paríž a slnečné Maroko, opäť dokázala, že vek je len číslo. Tento rok oslávi 54. narodeniny, no stále patrí medzi ikony štýlu a elegancie. A čo viac – na móle či v prvých radoch módnych prehliadok by ste ju prehliadli len ťažko.



Blond kráska z Brezna sa v utorok objavila ako prominentná hostka na módnej prehliadke francúzskeho dizajnéra Stéphane Rollanda počas parížskeho týždňa módy. Adriana opäť ukázala, prečo bola kedysi zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov ako modelka s najdlhšími nohami – tie jej merajú neuveriteľných 124 centimetrov a dodnes sú jej výraznou devízou.





Na sebe mala elegantný oversized model vo farbe horkej čokolády so strieborným lemovaním, ktorý doplnila bielymi lodičkami a minimalistickou kabelkou. Jednoduchosť a ušľachtilé línie šiat dali vyniknúť jej štíhlej postave a neskutočne dlhým nohám, ktoré sa stali jej poznávacím znamením.

Mama malej Niny, ktorú má s bývalým manželom Aramom Ohanianom, pôsobí stále sviežo, vyrovnane a šarmantne. Aj napriek tomu, že väčšina jej generačných kolegýň sa už stiahla do ústrania, Adriana sa stále s vysokou pravidelnosťou objavuje pred objektívmi, spolupracuje s rôznymi značkami a aktívne sa angažuje aj vo filantropii.





Jej výzor, charizma a prirodzená elegancia sú dôkazom, že aj po päťdesiatke môže žena kraľovať svetu módy.