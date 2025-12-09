Vdovec Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): Dodnes ovoniava jej oblečenie!

PRAHA - Ubehli tri roky od smrti speváčky Hany Zagorovej, no jej manžel Štefan Margita na ňu myslí každý deň. Stále ovoniava jej oblečenie...
Od odchodu legendárnej speváčky Hany Zagorovej uplynuli už viac ako tri roky, no pre jej manžela, operného speváka Štefana Margitu, je jej neprítomnosť stále veľmi citeľná. Hoci sa javí, že čas rany lieči, smútok po žene nesie dodnes so sebou – a to nielen v srdci. Margita otvorene hovorí o tom, aké náročné pre neho bolo vyrovnať sa so stratou partnerky, s ktorou prežil vyše tridsať rokov.
Po jej smrti v auguste 2022 vraj nedokázal pristúpiť k poslednému kroku – uložiť urnu do hrobky na Vyšehrade. „Rok a pol som nebol schopný Hanku uložiť do hrobky na Vyšehrade, takže som mal urnu doma,“ priznal spevák v podcaste Rádia O 106. Bývanie, ktoré tvorili spoločne, nechal prakticky nedotknuté. Okrem sedačky vraj nezmenil vôbec nič. Stále tam je Hankina šatňa aj všetky jej osobné veci. „Doma mi ju denne pripomína všetko,“ hovorí.
Často vraj vstúpi práve do šatne, kde ešte vždy cíti jej vôňu. Je to miesto, kde sa mu vracajú najživšie spomienky na ich spoločný život. Dlhý čas pre neho bola návšteva hrobky spojená s obrovskou nervozitou. Časom však prišla zmena a z bolestného miesta sa stalo miesto pokoja. Na cintoríne často zostáva dlhšie, sadne si k hrobu a rozpráva sa s ňou, akoby stále bola pri ňom. Hoci sa naučil s bolesťou žiť, Hana je s ním stále. Margita nosí jej fotografiu pri sebe a pravidelne o nej hovorí.