Fico pošle Zelenskému LIST kvôli Družbe: Podpisy opozičníkov CHÝBAJÚ, štipľavé reakcie sa okamžite dostavili!

BRATISLAVA/KYJEV - Vo svetle marcových udalostí na Blízkom východe sa stal ropovod Družba priam esenciálnym prvom pre udržanie slovenskej ekonomiky nad vodou. Jeho funkčnosť a stav však ukrajinská strana charakterizovala ako problematický v dôsledku ruských útokov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa preto už skôr vyjadril, že prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému pošle list v mene všetkých parlamentných strán. Podpisy opozície, podľa predpokladu, však chýbajú a prišli aj reakcie.
List premiéra sa datuje na 12. marca 2026 a Fico v ňom píše o energetickej bezpečnosti Slovenska. Pre vážnosť celej situácie sa snažil vraj apelovať na opozičných predsedovi, ktorí sa mu však už pred niekoľkými dňami a verejne otočili chrbtom. Napriek tomu majú v liste svoje miesto na prípadný podpis, ktorý však ani jeden z opozičných lídrov nedodal. Pod list sa podpísali len Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD a Andrej Danko z SNS.
Prezidentovi vzniesol požiadavky
Fico v liste voči prezidentovi Zelenskému vzniesol aj 3 požiadavky. Aby v čo najkratšom čase obnovili tranzit ropy, ak je ropovod poškodený, aby umožnili prístup inšpekčného tímu Európskej komisie. Poslednou požiadavkou je, aby prijali ponuku na prefinancovanie prípadnej opravy ropovodu.
"Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor," vyzval zvyšok parlamentu Fico, pričom sa veľmi rýchlo dočkal reakcie.
Odozva sa veľmi rýchlo dostavila
Pod status premiéra totiž prispel líder Hnutia Slovensko, ktorý sa v liste spomína ako jeden z adeptov na podpis tiež. Ficovi odkázal jeho slávne "houbeles" (figu borovú, pozn. red.) s tým, že Matovič tento moment zachytil len screenshotom z jeho slávneho videa z covid čias, keď bol ešte premiérom.
Napíšme radšej list Putinovi, poradil premiérovi Šimečka
Na tento list už zareagoval aj predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý má pre premiéra iný návrh na list. A síce Vladimirovi Putinovi, ktorý už vyše štyri roky vedie na Ukrajine vojnu. "Napíšeme spolu Vladimirovi Putinovi, vášmu kamarátovi. Aby okamžite prestal bombardovať ropnú infraštruktúru, na čo dopláca Slovensko a ľudia tankujúci benzín. A aby prestal zabíjať ľudí na Ukrajine, čím ohrozuje celú Európu. Veď nám ide o to isté, pán Fico, že? Aby ľudia na Slovensku žili v bezpečí a prosperite. Aby tu bol konečne mier. Náš list môžete očakávať ešte dnes. Teším sa na Váš podpis," dodal ironicky Šimečka.