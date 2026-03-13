Pozreli sa na Ježišovu smrť očami lekárov: Ak si myslíte, že zomrel len na zranenia, nová štúdia vás vyvedie z omylu!

LONDÝN - Detail z Biblie o ukrižovaní Ježiša Krista dlho mátal historikov aj lekárov. Podľa evanjelií totiž zomrel na kríži skôr než dvaja zločinci, ktorí boli ukrižovaní vedľa neho.
Nová medicínska štúdia analyzujúca historické záznamy a vedecké výskumy však naznačuje, že tento detail môže mať vysvetlenie v samotných fyziologických účinkoch ukrižovania. Podľa Evanjelia podľa Jána rímski vojaci zlomili nohy dvom mužom ukrižovaným vedľa Ježiša, aby urýchlili ich smrť. Keď však prišli k Ježišovi, jeho nohy už nezlomili, pretože videli, že je už mŕtvy. Ako informuje Daily Mail, tento detail vedcov zaujímal celé desaťročia, pretože obete ukrižovania často prežívali na kríži mnoho hodín – niekedy dokonca aj niekoľko dní.
Vedci analyzovali možné príčiny smrti
Recenzovaná štúdia skúmala viacero možných medicínskych príčin Ježišovej smrti počas popravy opísanej v Novom zákone. Medzi hlavné hypotézy patrí udusenie, krvná zrazenina v pľúcach alebo masívna strata krvi. Výskumníci dospeli k záveru, že smrť bola pravdepodobne výsledkom viacerých faktorov, ktoré spôsobili kolaps krvného obehu a zlyhanie srdca a pľúc.
„O skutočnej príčine smrti Ježiša Krista sa viedlo veľa špekulácií a táto téma bola predmetom diskusií medzi vedcami po celom svete,“ uviedli autori štúdie. Vedci z Federálnej univerzity štátu Rio de Janeiro analyzovali historické a medicínske publikácie, aby lepšie pochopili, čo sa mohlo stať počas ukrižovania opísaného v evanjeliách. Ich cieľom bolo preskúmať existujúce teórie bez náboženských predsudkov a iba z medicínskeho pohľadu.
Jedna z hlavných teórií
Ukrižovanie patrilo v starovekom Ríme medzi najbrutálnejšie formy popravy. Odsúdení boli zvyčajne najprv kruto zbičovaní a potom museli niesť ťažké drevené brvno na miesto popravy, kde ich pribíjali alebo priväzovali na kríž. Celý proces bol navrhnutý tak, aby spôsoboval čo najdlhšie utrpenie – smrť mohla prísť až po mnohých hodinách či dňoch. Jedným z najčastejšie uvádzaných vysvetlení smrti pri ukrižovaní je udusenie. Vedci vysvetľujú, že poloha tela na kríži výrazne sťažovala dýchanie. „Poloha s rukami zdvihnutými počas dlhého času obmedzuje pohyb rebier,“ uvádza štúdia. Takéto obmedzenie môže viesť k hypoxémii – nebezpečne nízkej hladine kyslíka v krvi. Keď sa svaly zodpovedné za dýchanie vyčerpajú, človek sa môže postupne udusiť.
Mohla za to aj krvná zrazenina
Vedci však upozorňujú, že existujú aj ďalšie možné vysvetlenia, prečo Ježiš zomrel skôr než väčšina obetí ukrižovania. Jednou z možností je náhla pľúcna embólia – teda zablokovanie cievy v pľúcach krvnou zrazeninou. Podľa štúdie mohli k takémuto stavu prispieť dehydratácia, trauma a dlhodobá nehybnosť počas ukrižovania.
Masívna strata krvi a dehydratácia
Ďalším možným faktorom je takzvaný hypovolemický šok – život ohrozujúci stav spôsobený veľkou stratou krvi a tekutín. Evanjeliá opisujú, že Ježiš bol pred ukrižovaním kruto bičovaný, čo mohlo spôsobiť rozsiahle zranenia a silné krvácanie. Zároveň sa v biblickom texte spomína, že na kríži vyjadril smäd, čo môže naznačovať vážnu dehydratáciu. Vedci odhadujú, že medzi poslednou večerou a samotným ukrižovaním mohol byť približne dvanásť hodín bez jedla a vody. Kombinácia straty krvi a dehydratácie mohla viesť k zlyhaniu krvného obehu.
Smrť mala pravdepodobne viac príčin
Vedci upozorňujú, že presnú príčinu smrti nebude možné s istotou nikdy určiť. Najpravdepodobnejšie je však to, že ju spôsobila kombinácia viacerých faktorov. „Na základe súčasných poznatkov možno predpokladať, že smrť bola multifaktoriálna a výsledkom kolapsu krvného obehu a srdcovo-pľúcneho systému,“ uzavreli autori. Podľa nich však záhada Ježišovej smrti bude aj naďalej priťahovať pozornosť historikov, teológov aj medicínskych odborníkov po celom svete.