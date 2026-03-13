Pozrite sa na svoju mikinu: Ak máte pod golierom TENTO detail, mali by ste vedieť, na čo v skutočnosti slúži!

CANBERRA - Na mnohých mikinách sa nachádza malý detail, ktorý si väčšina ľudí ani nevšimne. Trojuholníkové prešitie pod golierom vyzerá ako obyčajná ozdoba, no v skutočnosti má zaujímavú históriu a kedysi plnilo veľmi praktickú funkciu.
Ak máte doma klasickú mikinu, pravdepodobne ste si všimli malé V-éčko pod golierom. Mnohí ho považujú len za dizajnový prvok, no podľa tvorcu obsahu Alexa Ma má tento detail svoj pôvod ešte v začiatkoch výroby moderných mikín. Informoval o tom portál DailyMail.
Podľa jeho vysvetlenia sa tento prvok začal používať už v roku 1926, keď značka Russell Athletic predstavila jeden z prvých modelov bavlnenej mikiny určenej pre športovcov. Dovtedy sa pri športovaní nosili najmä vlnené dresy, ktoré boli pri fyzickej námahe pomerne ťažké a nepohodlné. Navyše mali tendenciu sa po praní zrážať.
Museli vyriešiť aj iný problém
Bavlna síce priniesla väčšie pohodlie, no výrobcovia museli vyriešiť iný problém – potenie v oblasti výstrihu. Práve preto sa pod golier začal všívať trojuholníkový kus pevnejšej látky. Ten mal zachytávať vlhkosť v mieste, kde sa objavuje najčastejšie, a zároveň spevňoval výstrih, aby sa časom nevyťahal. Tento detail mal aj ďalšiu výhodu. Vďaka nemu bol výstrih o niečo pružnejší, čo uľahčovalo obliekanie mikiny a zároveň pomáhalo udržať jej tvar.
Dnes sa však situácia trochu zmenila. Na mnohých moderných mikinách už trojuholník pod golierom neplní svoju pôvodnú funkciu. Niekedy ide len o prišitú ozdobu a v niektorých prípadoch dokonca iba o samotné prešitie bez ďalšej vrstvy látky. Podľa Alexa Ma môže práve tento nenápadný detail často naznačiť rozdiel medzi kvalitným spracovaním a lacnejšou výrobou. To, čo dnes vyzerá ako obyčajná dekorácia, tak kedysi vzniklo z čisto praktických dôvodov.