PS vyčíta MZVEZ podporu diskusie o vyradení dvoch Rusov zo sankčného zoznamu EÚ

BRATISLAVA - Opozičné PS kritizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR za podporu diskusie o vyradení ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Člen predstavenstva PS Ivan Korčok tvrdí, že slovenská diplomacia vyradením oligarchov podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií Únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom. Korčok sa pýta, v akom smere ide o konanie v záujme SR. Vyplýva to z jeho vyjadrení na piatkovej tlačovej konferencii.
„Dnes je posledný moment, keď je možné predĺžiť tento sankčný zoznam 2600 osôb. A ten škandál, ktorý priamo dokladuje vplyv Ruska na slovenskú zahraničnú politiku, je v tom, že SR žiada a podmieňuje svoj súhlas s predĺžením platnosti tohto sankčného zoznamu vyňatím dvoch konkrétnych osôb, občanov Ruskej federácie,“ povedal Korčok.
Hnutie nerozumie, prečo by malo byť vyňatie týchto dvoch osôb v záujme SR. Myslí si, že MZVEZ koná v ruskom záujme. Korčok pritom poukázal na tohtotýždňové stretnutie šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Vadimovičom Andrejevom. Korčok vyzval Blanára, aby verejnosť informoval, o koľko narástol počet ruských diplomatov na ruskej ambasáde v Bratislave.
Blanár potvrdil rokovania
Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok (12. 3.) na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti potvrdil, že Slovensko podporuje diskusie o vyradení ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Podľa jeho slov vedú rozhovory o ich vyradení viaceré krajiny a týkajú sa aj ďalších mien. Rokovania podľa Blanára zatiaľ nie sú ukončené. Zároveň odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či Slovensko iniciovalo debaty o vyradení týchto dvoch osôb. Podľa neho SR pristupuje ku každému prípadu konštruktívne a vláda koná v záujme krajiny.
Portál EUobserver v utorok (10. 3.) s odvolaním sa na troch diplomatov EÚ informoval, že Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť má vypršať v nedeľu 15. marca. Podľa diplomatov Bratislava podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu. Informáciu priniesla aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda.