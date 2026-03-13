Napätie na Blízkom východe graduje: NATO zničilo nad Tureckom ďalšiu raketu vypálenú z Iránu!

ANKARA - Jednotky NATO zničili v tureckom vzdušnom priestore balistickú raketu vypálenú z Iránu, oznámilo dnes dopoludnia turecké ministerstvo obrany. Ide o tretiu takúto udalosť od začiatku vojny medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na druhej strane, druhú v tomto týždni. Ministerstvo uviedlo, že kontaktovalo Irán, aby bolo možné objasniť všetky aspekty incidentu.
Balistickú raketu podľa vyhlásenia ministerstva zničili jednotky protivzdušnej obrany rozmiestnené vo východnom Stredomorí. Ministerstvo, podobne ako v minulých takýchto prípadoch, uviedlo, že platia všetky nevyhnutné opatrenia na zneškodnenie hrozieb proti tureckému územiu a vzdušnému priestoru krajiny. „Povedieme konzultácie s relevantnou krajinou na objasnenie všetkých aspektov incidentu,“ uviedlo ministerstvo.
V noci na dnes bol vyhlásený poplach na významnej leteckej základni Incirlik na juhovýchode Turecka. Základňu používajú sily Spojených štátov a ďalších krajín Severoatlantickej aliancie. V uplynulých dňoch však tureckí predstavitelia vydávali vyhlásenia, že ide o tureckú základňu, ktorej velí turecký generál.
Irán vykonáva odvetné raketové údery na krajiny v regióne, kde sa nachádzajú americké základne. Tvrdí, že tak robí v sebaobrane, pretože tieto základne sú používané na údery na jeho územie, ktoré Spojené štáty a Izrael zahájili 28. februára.