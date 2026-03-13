Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Napätie na Blízkom východe graduje: NATO zničilo nad Tureckom ďalšiu raketu vypálenú z Iránu!

ANKARA - Jednotky NATO zničili v tureckom vzdušnom priestore balistickú raketu vypálenú z Iránu, oznámilo dnes dopoludnia turecké ministerstvo obrany. Ide o tretiu takúto udalosť od začiatku vojny medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na druhej strane, druhú v tomto týždni. Ministerstvo uviedlo, že kontaktovalo Irán, aby bolo možné objasniť všetky aspekty incidentu.

Balistickú raketu podľa vyhlásenia ministerstva zničili jednotky protivzdušnej obrany rozmiestnené vo východnom Stredomorí. Ministerstvo, podobne ako v minulých takýchto prípadoch, uviedlo, že platia všetky nevyhnutné opatrenia na zneškodnenie hrozieb proti tureckému územiu a vzdušnému priestoru krajiny. „Povedieme konzultácie s relevantnou krajinou na objasnenie všetkých aspektov incidentu,“ uviedlo ministerstvo.

V noci na dnes bol vyhlásený poplach na významnej leteckej základni Incirlik na juhovýchode Turecka. Základňu používajú sily Spojených štátov a ďalších krajín Severoatlantickej aliancie. V uplynulých dňoch však tureckí predstavitelia vydávali vyhlásenia, že ide o tureckú základňu, ktorej velí turecký generál.

Irán vykonáva odvetné raketové údery na krajiny v regióne, kde sa nachádzajú americké základne. Tvrdí, že tak robí v sebaobrane, pretože tieto základne sú používané na údery na jeho územie, ktoré Spojené štáty a Izrael zahájili 28. februára.

Ekonomika

Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Nová pomoc rodinám sa uchytila: O príspevok je veľký záujem, hovorí Erik Tomáš!
Nová pomoc rodinám sa uchytila: O príspevok je veľký záujem, hovorí Erik Tomáš!

Šport

VIDEO Tvrdý český kapitán Gudas opäť na pretrase: Špinavým zákrokom zlikvidoval kapitána USA
VIDEO Tvrdý český kapitán Gudas opäť na pretrase: Špinavým zákrokom zlikvidoval kapitána USA
NHL
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová
O stovky míľ pred Slovenskom: Českí politici a promotéri prezradili veľkolepý športový plán
O stovky míľ pred Slovenskom: Českí politici a promotéri prezradili veľkolepý športový plán
NBA
Slovenský hrdina zápasu odvrátil debakel Sparty, Priske zúril: Jeden z dôvodov môjho hnevu
Slovenský hrdina zápasu odvrátil debakel Sparty, Priske zúril: Jeden z dôvodov môjho hnevu
Konferenčná liga

Auto-moto

FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Rady, tipy a triky
Nové pravidlá darovania 2 % dane v roku 2026: Možnosť poukázania podielu obom rodičom
Nové pravidlá darovania 2 % dane v roku 2026: Možnosť poukázania podielu obom rodičom
Domáce

Varenie a recepty

Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Rady a tipy
Vyprážaný syr z mikrovlnky? Výsledok vás milo prekvapí
Vyprážaný syr z mikrovlnky? Výsledok vás milo prekvapí
Výber receptov

Technológie

Ruskí hackeri našli nový spôsob, ako ti ukradnúť Telegram, WhatsApp či Signal účet, hlási veľký úrad. Stačí jediná chyba používateľa
Ruskí hackeri našli nový spôsob, ako ti ukradnúť Telegram, WhatsApp či Signal účet, hlási veľký úrad. Stačí jediná chyba používateľa
Bezpečnosť
Netflix pridáva ďalšie silné tituly. Na platformu dorazí kompletná séria Saw, nový film zo sveta Peaky Blinders aj ďalšie novinky
Netflix pridáva ďalšie silné tituly. Na platformu dorazí kompletná séria Saw, nový film zo sveta Peaky Blinders aj ďalšie novinky
Filmy a seriály
Vedci prinútili svetlo napodobniť jav, ktorý fyzika desaťročia považovala za nemožný
Vedci prinútili svetlo napodobniť jav, ktorý fyzika desaťročia považovala za nemožný
Veda a výskum
Rusi nasadili 3D-tlačené míny. Zhadzujú ich z dronov nad Chersonom
Rusi nasadili 3D-tlačené míny. Zhadzujú ich z dronov nad Chersonom
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest

Pre kutilov

Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada

Deti z kráľovských rodín, ktoré porušili pravidlá: Niektoré škandály šokovali celý svet
Zahraničné celebrity
Deti z kráľovských rodín, ktoré porušili pravidlá: Niektoré škandály šokovali celý svet
