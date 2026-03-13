MOSKVA - Po tom, čo Spojené štáty dočasne povolili predaj ruskej ropy, začína čoraz viac krajín nakupovať túto surovinu od Ruska, vyhlásil v piatok Kirill Dmitrijev, osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím a šéf Ruského fondu priamych investícií. Informuje o tom agentúra TASS.
„Čoraz viac krajín začína nakupovať ruskú ropu po tom, čo USA zmiernili sankcie voči ruským energetickým zdrojom,“ napísal Dmitrijev na komunikačnej platforme Max. Týmito slovami reagoval na vyjadrenie Thajska, ktoré sa pripravuje na rokovania o nákupe ruskej ropy, poznamenala agentúra.
Dmitrijev vyzval štáty na nákup ruskej ropy a plynu s vysvetlením, že takto si budú môcť udržať vyvážené zásobovanie trhu. V tejto súvislosti uviedol, že toto posolstvo je adresované „rozmýšľajúcim lídrom“ - a nie predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ktorú nazval tvrdohlavou, či šéfke diplomacie Európskej únie Kaje Kallasovej, ktorá sa „ešte len učí byť múdrou“.
Osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím už predtým vyhlásil, že na Európu sa pre odmietnutie využívať ruský zemný plyn valí „cunami energetického šoku“, pripomenula agentúra TASS. Spojené štáty dočasne povolili predaj ruskej ropy, ktorá sa v súčasnosti nachádza na lodiach a je v tranzite, oznámil vo štvrtok americký minister financií Scott Bessent na platforme X. Opatrenie bude platiť do 11. apríla.